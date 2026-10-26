Oaxaca, México (SEMlac).- En México, 3,5 millones de niñas, niños y adolescentes se encontraban en situación de trabajo infantil en 2025, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil de ese propio año, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El estudio se basó en una muestra cercana a 80.000 personas de esos grupos poblacionales.

Guerrero, Oaxaca, Puebla, Nayarit y Michoacán son las cinco entidades del país con los porcentajes más altos de trabajo infantil “no permitido” en menores de entre 5 y 17 años. Tanto Guerrero, con 13,9 por ciento, como Oaxaca, con 12,1 por ciento, doblan o están muy cerca de doblar la media nacional, que es de 6,6 por ciento de ocupación no permitida.

Encuesta Nacional de Trabajo Infantil

El Inegi señala que el trabajo infantil abarca aquellas actividades que privan a niñas, niños y adolescentes de su infancia, potencial y dignidad, y afectan su desarrollo físico o mental. También incluye aquellas que, por su naturaleza o por las condiciones en que se realizan, ponen en riesgo su salud, seguridad o integridad.

La encuesta, que busca visibilizar la magnitud del problema, refleja que el trabajo infantil tiene tasas más altas entre los estados del sur-sureste del país, con la excepción de Michoacán, que está entre los cinco primeros.

En el trabajo “no permitido” también se ubican por encima de la media nacional los estados de: Campeche (9,2%), Chiapas (9,1%), Zacatecas (8,3%), Tlaxcala (8%), Tabasco (7,9%), Colima (7,6%), Veracruz (7,6%), Durango (7,5%), Jalisco (7,3%), Yucatán (7%) e Hidalgo (6,9%).

En contraste, las entidades con menos porcentaje de niñas, niños y adolescentes que desempeñan trabajo infantil “no permitido” son Baja California, Sinaloa, Coahuila, Tamaulipas y el Estado de México.

Encuesta Nacional de Trabajo Infantil

El Inegi señala que, históricamente en cada medición, son más los niños que las niñas que realizan alguna labor. En 2025, la cifra fue de 1,4 millones de niñas y 2,1 millones de niños.

Respecto a la tasa de trabajo infantil entre la población de cinco a 17 años, las tres entidades con los porcentajes más altos son Guerrero (22,6%), Oaxaca (20,9%) y Chiapas (20,3%).

La mitad de las entidades que están por encima de la media nacional son: Veracruz, Campeche, Tabasco, Puebla, Michoacán, Durango, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas.

Un total de 17 estados están por debajo de la media nacional, que es de 12,6 por ciento de la población de entre cinco y 17 años. Los cinco estados con menores porcentajes son Sinaloa (5,4%), Baja California (5,8%), Coahuila (7%), Ciudad de México (8%) y Nuevo León (8,5%).

Encuesta Nacional de Trabajo Infantil

Es en el sector agropecuario donde más personas menores trabajan en ocupaciones no permitidas: 33,2 por ciento niños y 14,1 por ciento niñas. Le sigue la industria manufacturera, extractivista, electricidad, agua y luz, donde son más las niñas, con 15,5 por ciento, que los niños, que alcanzan 10,6 por ciento.

El 6,9 por ciento del total de niñas, niños y adolescentes que trabajan se emplea en la construcción. Al desglosar por género, esta rama absorbe al 9,7 por ciento de los niños y a menos del uno por ciento de las niñas.

Por otro lado, el comercio y los servicios emplean a más niñas que niños. En el comercio se ocupa el 34,6 por ciento de las niñas frente al 20,4 por ciento de los niños; mientras que en los servicios lo hace el 35,3 por ciento de ellas y el 24,1 por ciento de ellos.

De acuerdo con la encuesta, trabajar “por gusto o solo por ayudar” es la razón más mencionada por ambos sexos. Lo reporta el 35,9 por ciento de las niñas y el 28,5 por ciento de los niños.

La segunda razón es “para pagar la escuela o sus propios gastos”: 23,5 por ciento en niñas y 22 por ciento en niños. “Para pagar deudas” es más frecuente en niños (16,3 por ciento) que en niñas (12,7 por ciento), mientras que “para aprender un oficio” ocupa a más niños (15,9 por ciento) que niñas (12,5 por ciento).

Otras causas son “el hogar necesita de su trabajo”, con 10,3 por ciento en niñas y 9,7 por ciento en niños; y “el hogar necesita de su aportación económica”, con 4,7 por ciento de niñas y 7,4 por ciento de niños.

El estudio ubica las tasas más altas de ocupación peligrosa en Guerrero (12,7%), Oaxaca (11,2%), Nayarit (9,6%), Puebla (9,3%) y Michoacán (9%). Les siguen Chiapas, Campeche, Zacatecas, Tlaxcala, Tabasco, Durango, Colima, Veracruz, Hidalgo, Jalisco y Yucatán, todos por arriba de la media nacional, que es de 6 por ciento.

Por debajo de esa marca están, de mayor a menor: Sonora, Querétaro, Guanajuato, Morelos, Aguascalientes, Quintana Roo, Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México, Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa y Baja California.

El Inegi clasifica como ocupaciones peligrosas las actividades agrícolas, forestales, silvícolas, de caza y pesca; las de la industria gasera, cemento, minería, hierro y acero, y petroleras.

También incluye las ladrilleras, vidrieras, cerámicas y cereras; las tabaqueras, y las relacionadas con la electricidad. En estas labores se emplea el 62 por ciento de las niñas y el 80,5 por ciento de los niños.

Respecto a los riesgos, el 79,2 por ciento de las niñas y el 86,9 por ciento de los niños están expuestos a condiciones peligrosas. Además, el 49,6 por ciento de las niñas y el 65,2 por ciento de los niños realizan actividades que afectan su salud o desarrollo, y ambos enfrentan jornadas prolongadas.

También se midieron los hogares que enfrentaron problemas graves en los últimos tres años. Entre ellos destacan sequías, inundaciones, pérdidas de cultivos por plagas o de animales, y precios elevados de insumos y alimentos.

Otros problemas fueron la pérdida de ingresos por negocios familiares o quiebras, dejar de recibir apoyos monetarios, enfermedades graves, accidentes o fallecimientos en el hogar. La inseguridad delictiva o violencia registró el porcentaje más alto.

La tasa de trabajo infantil en la población indígena tiene una media general de 24,9 por ciento. Los niños registran la tasa más alta con 29,1 por ciento, frente a 21,2 por ciento de las niñas.

El sesgo de género se observa en la “ocupación no permitida”, donde los niños tienen una tasa de 22,5 por ciento y las niñas de 6,8 por ciento. Sin embargo, en quehaceres domésticos no adecuados, las niñas tienen una tasa más alta con 15,4 por ciento frente a 9,9 por ciento de los niños.

Encuesta Nacional de Trabajo Infantil

Entre la población afrodescendiente, en la ocupación no permitida la tasa de las niñas es de 4,4 por ciento y la de los niños es de 9,5 por ciento. En quehaceres domésticos no adecuados, las niñas registran 8,6 por ciento frente a 10,4 por ciento de los niños.

Encuesta Nacional de Trabajo Infantil

En tanto, las tasas de la población con discapacidad también revelan el sesgo de género, al registrar que más niñas trabajan dentro de casa.

Encuesta Nacional de Trabajo Infantil

El documento resumen de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2025 refiere también el marco internacional, así como el marco legal mexicano:

Encuesta Nacional de Trabajo Infantil

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) prohíbe el trabajo por debajo de los 15 años, así como en labores insalubres o peligrosas, trabajos nocturnos y tiempo extraordinario. Establece una jornada máxima de 6 horas diarias para los mayores de 15 y menores de 16 años (Art. 123, fracciones I, III y XI).

La Ley Federal del Trabajo (LFT) precisa las labores peligrosas e insalubres y establece restricciones en sectores económicos específicos, en horario y duración de la jornada (Art. 175 y 176).

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes estipula los derechos de este sector de la población (Art. 1, 30 bis, 39 y 47).