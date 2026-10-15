San Juan del Río recibirá Futuros Campeones de taekwondo

El torneo reunirá categorías infantiles, juveniles, sub-21 y máster, con delegaciones de varios estados y una exhibición de adultos mayores.

Organizadores del torneo de taekwondo Futuros Campeones muestran trofeos durante la presentación del encuentro en San Juan del Río.

El torneo de taekwondo Futuros Campeones reunirá el 17 y 18 de octubre a escuelas del Estado de México, Guerrero, Puebla y Michoacán en la Unidad Deportiva Maquío de San Juan del Río.

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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 15, 2026
Ana Cecilia Márquez
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San Juan del Río, 15 de octubre de 2026.- El torneo de taekwondo Futuros Campeones se realizará el 17 y 18 de octubre en San Juan del Río, con la participación de escuelas de diferentes estados y competencias para categorías infantiles, juveniles, sub-21 y máster.

Las actividades comenzarán el 17 de octubre a las 10:00 horas con un seminario impartido por las maestras Jannet Alegría y María José Espinosa. En esta jornada participarán representantes de las escuelas invitadas para compartir técnicas y experiencias relacionadas con la disciplina.

Las competencias iniciarán el 18 de octubre a las 8:30 horas. El programa contempla pre-taekwondo, categorías infantiles, cadetes, juveniles y sub-21, además de competidores máster de 30 años en adelante.

También está prevista una exhibición con adultos mayores, con lo que los organizadores buscan integrar a practicantes de distintas edades dentro del encuentro.

Trofeos del primero al quinto lugar del torneo de taekwondo Futuros Campeones 2026 en San Juan del R\u00edo. Para las competencias del 18 de octubre, los organizadores prevén entre 800 y mil participantes en categorías desde pre-taekwondo hasta máster. rotativo.com.mx

Los enfrentamientos se conformarán de acuerdo con la edad, el grado de cinta y la experiencia de los participantes. El objetivo es ofrecer condiciones adecuadas para cada competidor y generar fogueo para atletas que se preparan rumbo a futuras competencias nacionales, estatales y municipales.

Entre las delegaciones anunciadas se encuentran representantes del Estado de México, Guerrero, Puebla y Michoacán, además de integrantes de escuelas como Villas de Michoacán y otros clubes de taekwondo. También se prevé la participación de elementos de la Guardia Nacional que practican esta disciplina.

Hasta mil competidores en una jornada

Los organizadores estiman alrededor de 400 atletas en las actividades del 17 de octubre. Para las competencias del 18 prevén entre 800 y mil participantes.

Medallas del torneo de taekwondo Futuros Campeones que se entregar\u00e1n en San Juan del R\u00edo. En cada categoría competirán cuatro participantes; se entregarán medallas al primer y segundo lugar, además de dos terceros lugares. rotativo.com.mx

Al considerar a familiares, entrenadores y acompañantes, la organización calcula una asistencia aproximada de 5 mil personas durante las dos jornadas.

La concentración de competidores y visitantes también podría generar actividad para establecimientos de alimentos, hospedaje, transporte y otros servicios de San Juan del Río, de acuerdo con las previsiones expuestas durante la presentación.

Impulso al talento local

Otro de los objetivos de Futuros Campeones es acercar el taekwondo a niñas, niños y jóvenes de colonias como La Paz y La Fátima, donde alumnos de las escuelas organizadoras reciben formación en esta disciplina.

Los entrenadores plantearon además la importancia de fortalecer la colaboración entre academias y autoridades deportivas para identificar a competidores con posibilidades de avanzar hacia torneos de mayor nivel.

Entre los referentes locales se encuentra Jannet Alegría, medallista de bronce en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y posteriormente entrenadora de la selección mexicana de parataekwondo.

En la premiación, cada categoría estará integrada por cuatro participantes. Se entregarán medallas al primer y segundo lugar, además de dos terceros lugares.

El encuentro tendrá como sede la Unidad Deportiva Maquío, ubicada en Hugo Sánchez número 3, colonia Deportiva, en San Juan del Río. La invitación está abierta a las familias y al público interesado en acompañar las competencias y conocer el trabajo de las escuelas participantes.

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