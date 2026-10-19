Ciudad de México, 19 de octubre de 2026.- La tormenta tropical Trudy se registró en el océano Pacífico a las 03:00 horas, tiempo del centro de México, y su circulación mantiene condiciones para lluvia fuerte en Jalisco, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Su centro se localiza a 270 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco. El sistema registra vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de 110, mientras se desplaza hacia el oeste a 9 kilómetros por hora.
Para Jalisco se prevé lluvia fuerte, de 25 a 50 milímetros. En Baja California Sur se esperan chubascos de 5 a 25 milímetros.
En las costas de Jalisco soplan vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50, que disminuirán durante el día. El oleaje alcanza de dos a cuatro metros de altura en las costas de Baja California Sur y Jalisco, y también perderá fuerza conforme avancen las horas.
Trudy continúa alejándose de territorio mexicano y se debilita, por lo que sus efectos en el país disminuirán de forma gradual.
Aun así, la Conagua advirtió que las lluvias podrían originar deslaves, incremento en el nivel de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.
El organismo exhortó a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las indicaciones de Protección Civil.
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