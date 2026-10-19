Trudy se registra como tormenta tropical frente a Jalisco

Su centro se ubica a 270 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, con vientos máximos sostenidos de 95 km/h y rumbo al oeste.

Imagen satelital de la tormenta tropical Trudy en el Pacífico, al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco

El centro de Trudy se localiza a 270 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora.

Foto: Conagua / Servicio Meteorológico Nacional
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 19, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 19 de octubre de 2026.- La tormenta tropical Trudy se registró en el océano Pacífico a las 03:00 horas, tiempo del centro de México, y su circulación mantiene condiciones para lluvia fuerte en Jalisco, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Su centro se localiza a 270 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco. El sistema registra vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de 110, mientras se desplaza hacia el oeste a 9 kilómetros por hora.

Para Jalisco se prevé lluvia fuerte, de 25 a 50 milímetros. En Baja California Sur se esperan chubascos de 5 a 25 milímetros.

En las costas de Jalisco soplan vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50, que disminuirán durante el día. El oleaje alcanza de dos a cuatro metros de altura en las costas de Baja California Sur y Jalisco, y también perderá fuerza conforme avancen las horas.

Trudy continúa alejándose de territorio mexicano y se debilita, por lo que sus efectos en el país disminuirán de forma gradual.

Aun así, la Conagua advirtió que las lluvias podrían originar deslaves, incremento en el nivel de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

El organismo exhortó a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las indicaciones de Protección Civil.

La información se actualiza en gob.mx/conagua y smn.conagua.gob.mx, así como en las cuentas de X @conagua_mx y @conagua_clima, y en las páginas de Facebook facebook.com/conaguamx y facebook.com/smnmexico.

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