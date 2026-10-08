Ciudad de México, 8 de octubre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que Mexicana de Aviación, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Maya y Grupo Mundo Maya cumplen sus objetivos mes con mes y avanzan conforme a su planeación. Lo dijo en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Según la mandataria, cada empresa tiene metas fijadas desde su construcción y puesta en marcha, para cada año y para cada mes, y el Gobierno se reúne para revisar su cumplimiento. La Secretaría de Turismo, añadió, ha ayudado a integrar sus servicios y a promoverlos en plataformas de viajes.

Sheinbaum explicó que cada empresa tiene su punto de equilibrio, que “quiere decir que no requieren ningún apoyo adicional de presupuesto, sino que los ingresos les permiten operar y mantener sus servicios”.

Al hacer un balance de los dos años de su Gobierno, dijo estar “muy satisfecha, contenta, muy positiva” porque, afirmó, los 100 puntos que propuso están avanzando. “Las empresas del gobierno van bien, siempre hay sus dificultades, nada puede ser perfecto pero vamos muy bien”, agregó.

El director general de la Aerolínea del Estado Mexicano, Leobardo Ávila Bojórquez, informó que Mexicana tiene 10 aeronaves y 83% más asientos. Desde el inicio de operación ha transportado a 1,276,152 usuarios y 1,314.90 toneladas de carga, y ha generado 847 empleos directos y 7,202 indirectos.

Ávila Bojórquez detalló que la flota será de 12 aeronaves a finales de 2026 y sumará ocho más en 2027, hasta llegar a 20. Mexicana alcanzará su punto de equilibrio a partir de 2030.

La aerolínea abrió cinco rutas nuevas: Acapulco, Tuxtla, Chihuahua, Hermosillo y el Bajío. A partir del 17 de noviembre sumará Zacatecas. Su propósito, dijo el director, es conectar a México.

Entre los servicios comerciales mencionó la tarjeta de crédito Mifel Mexicana, con promociones y descuentos exclusivos; el Martes de Primera, para compras anticipadas; el programa Mexicana Frecuenta, para acumular millas, y la adhesión a El Buen Fin.

El director general del AIFA, Isidoro Pastor Román, informó que el aeropuerto opera 40 destinos nacionales y siete internacionales, con siete aerolíneas de pasajeros (cinco nacionales y dos internacionales) y 53 de carga. Del 21 de marzo de 2022 al 5 de octubre de 2026 transportó a 22,661,800 pasajeros en 179,505 operaciones.

Pastor Román destacó que el AIFA alcanzó su punto de equilibrio en el primer trimestre de 2024. Dijo que ocupa el primer lugar nacional en transporte de carga y el sexto en pasajeros, y que ha recibido certificaciones y reconocimientos en seguridad operacional, salud y bienestar laboral, huella de carbono, espacios libres de humo de tabaco y diseño aeroportuario.

Estimó que este año cerrará en 3,308.70 millones de pesos, contra un gasto de operación de 2,800 millones. La TUA es 50% menor a la tarifa nacional y hay una tarifa preferencial de 0 pesos en 30 plazas de cobro de siete autopistas.

Para llegar al aeropuerto hay una terminal de autobuses con 24 destinos, vehículos y vagonetas que llegan a 22 puntos de la Ciudad de México y el Estado de México, y el Tren Felipe Ángeles.

El director general de Grupo Mundo Maya, Ricardo Flores González, informó que el grupo opera 12 aeropuertos (dos nacionales y 10 internacionales), 18 unidades de hidrocarburos con 13 estaciones de combustible y cinco gasolineras, siete hoteles, cuatro parques y dos museos.

En los aeropuertos se han transportado más de 2 millones de pasajeros en cerca de 70,000 operaciones, un crecimiento de 8.14% respecto al año anterior. Se han comercializado y suministrado 460 millones de litros de combustible, 23% más que en 2025, y al 30 de septiembre sumaban 37 millones de litros en gasolineras, 139% más que hace un año.

A esa misma fecha, los siete hoteles habían hospedado a cerca de 75,000 huéspedes, un aumento de 37.23% respecto a 2025. Los cuatro parques registraron un millón y medio de visitantes y los museos, cerca de 400,000. Flores González señaló un crecimiento de 26% respecto al año anterior.

El director general del Tren Maya, Manuel Jaime Ramírez Camacho, informó que el servicio cuenta con 42 trenes: 32 híbridos y 10 de diésel. Desde el inicio de operaciones, el 16 de diciembre de 2023, ha transportado a 2,944,000 pasajeros en 16,444 operaciones, con 96% de satisfacción. Los ingresos acumulados ascienden a 364 millones de pesos y se incorporó el Tren Maya Restaurante.

Ramírez Camacho dijo que continúa la construcción de la infraestructura de carga y que se estima que el servicio público de transporte ferroviario de carga inicie operaciones en el primer semestre de 2027, con cuatro terminales, un ramal y un libramiento.

Para 2028 se prevé la operación dual de carga y pasajeros y cinco terminales complementarias; en 2029, ampliar las alianzas comerciales. La meta para 2030 es llegar a cuatro millones de pasajeros y 4.7 millones de toneladas de mercancía.