Sharmax Motors ha tenido un comienzo sólido en México. La marca, un fabricante internacional de motocicletas y vehículos powersports, ya opera dos showrooms en la Ciudad de México y ha estado ampliando su presencia por todo el país. Bueno, su último lanzamiento sugiere que ese esfuerzo está dando frutos. La RST Mini Banana 140, una minimoto de estilo retro que Sharmax acaba de introducir al mercado, ya ha acumulado cerca de $10 millones de dólares en preventas, una cifra considerable para una moto con un precio de apenas $2,000 dólares.

Si se hace la cuenta, eso equivale a unas 5,000 unidades reservadas antes de que una sola moto haya llegado al piso de un concesionario. Las minimotos de estilo retro con este nivel de equipamiento suelen tener un precio realmente premium, así que una respuesta de preventa tan fuerte sugiere que Sharmax ha logrado que esta categoría sea accesible para motociclistas que normalmente no considerarían gastar el dinero de una moto premium.

Estilo retro, hardware moderno

La Mini Banana 140 tiene un motor de 125 cc y un precio cercano a 2,000 dólares, según información de Sharmax. rotativo.com.mx

La clásica silueta tipo Monkey-bike atrae la mirada, pero la ingeniería debajo es donde la moto realmente se gana su lugar. La potencia proviene de un motor monocilíndrico de 125cc refrigerado por aire, que produce 9.5 hp y 10.7 Nm de torque, suficiente para una conducción ágil en ciudad de hasta 95 km/h, mientras se mantiene accesible para pilotos con menos experiencia. Una distancia entre ejes compacta de 1,145mm, combinada con robustas llantas de 12 pulgadas, mantiene la maniobrabilidad a bajas velocidades, y un consumo de apenas 2 litros por cada 100 km hace que sea económica de mantener en funcionamiento.

La Mini Banana 140 se apoya en la misma fórmula compacta e inspirada en lo retro que hizo tan reconocibles a motos como la Honda Monkey: proporciones pequeñas, ergonomía erguida, llantas robustas y una presencia vial intencionalmente juguetona. Sharmax combina ese carácter clásico de minimoto con hardware moderno, como horquillas delanteras invertidas, amortiguadores traseros dobles, iluminación LED completa y una pantalla LCD.

Eso convierte a la Honda Monkey 125 en un punto de referencia natural. En México, la Monkey tiene un precio de alrededor de 89,990 pesos, es decir, aproximadamente $5,180 dólares, mientras que la Mini Banana 140 cuesta cerca de $2,000 dólares. En otras palabras, Sharmax está ofreciendo una combinación similar de estilo icónico y equipamiento moderno para el día a día, por menos de la mitad del precio.

Un vocero de Sharmax comentó sobre el lanzamiento que esto es exactamente lo que se propusieron lograr con la marca: construir vehículos que no obliguen a los motociclistas a elegir entre calidad y precio. Según explicó, la respuesta temprana del mercado mexicano les indica que acertaron, y que diez millones de dólares en preventas antes de que la primera moto siquiera se envíe demuestra que los motociclistas les están diciendo que esto es justo lo que estaban esperando.

Una base ya establecida

Este lanzamiento no surgió de la nada. Sharmax entró a México en 2025 con dos showrooms en la capital, lo que le dio a la marca una presencia física mucho antes de que llegara la Mini Banana 140.

Esa preparación temprana les dio a los clientes la oportunidad de conocer la marca en persona y familiarizarse con la gama de productos. También significó que la Mini Banana llegaba a un mercado donde Sharmax ya había comenzado a generar confianza.

Las cifras de preventa ahora sugieren que ese trabajo previo está dando resultado. Los clientes mexicanos no solo están mostrando interés: están haciendo depósitos reales, lo que le da mucho más peso al lanzamiento.

Lo que viene

El exitoso lanzamiento en preventa de la Mini Banana 140 encaja con la posición más amplia que Sharmax ha estado construyendo en torno a vehículos accesibles y bien equipados, pensados para motociclistas que de otra forma quedarían fuera del alcance de opciones más premium. El desempeño en preventa de la Mini Banana 140 sugiere que ese mensaje está encontrando una audiencia real en México.

Eso le da a Sharmax una base útil para lo que sigue. La empresa ha indicado planes para expandirse más hacia motocicletas de turismo y cruiser, scooters y modelos enduro todoterreno para el mercado mexicano.

La Mini Banana 140 ahora le da a la marca una prueba temprana de concepto: si ese mismo equilibrio entre equipamiento, estilo y precio se traslada a esas categorías, Sharmax contará con una base más sólida para crecer más allá de un único lanzamiento exitoso.