San Juan del Río, 24 de julio de 2026.- Cerca de 80 mujeres recibieron constancia de participación en la ceremonia de cierre de los programas que la Secretaría de la Mujer del municipio de San Juan del Río implementó durante el primer semestre de 2026, centrados en el desarrollo psicoemocional, afectivo, de salud y autonomía económica de las beneficiarias.

El acto de graduación reunió a participantes de tres esquemas distintos. El más numeroso fue el "Programa Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria" —conocido como NODESS PÚRPURA—, una estrategia del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) ejecutada en colaboración con el Instituto Tecnológico de San Juan del Río, que capacitó a 35 mujeres emprendedoras en el uso de herramientas de Microsoft Office para mejorar la gestión de sus negocios.

La Secretaría de la Mujer reconoció a las participantes de tres programas enfocados en el fortalecimiento emocional, la autonomía económica y el bienestar integral de las sanjuanenses. rotativo.com.mx

El "Programa 14 Pasos de Mujeres Extraordinarias", basado en la metodología del libro de la misma autora Liliana Aguilera, acompañó a 13 mujeres en un proceso de sanación y transformación personal orientado a superar experiencias de violencia y recuperar la autoestima.

El "Programa Sana Tu Mente, Ama Tu Cuerpo", desarrollado en coordinación con el Programa de Promoción y Fomento a la Salud de la Jurisdicción Sanitaria número 2, certificó a 28 participantes en hábitos saludables, ejercicio físico y empoderamiento personal.

Cerca de 80 mujeres concluyeron programas de desarrollo personal, salud y emprendimiento promovidos por la Secretaría de la Mujer de San Juan del Río durante el primer semestre de 2026. rotativo.com.mx

La titular de la Secretaría de la Mujer, Judith Ortiz Monroy, convocó a las egresadas a construir redes de apoyo entre sanjuanenses. "Lo que queremos es, a nombre de la Secretaría de la Mujer, a nombre de nuestro presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, reconocerles el trabajo que cada una está haciendo en su interior.

Hoy no somos las mismas de hace tres meses, y si tenemos estos acompañamientos estoy segura que el crecimiento de cada una de nosotras es mayor y, sobre todo, hagamos redes de apoyo, que ninguna mujer se quede sola", señaló.

Cerca de 80 mujeres concluyeron programas de desarrollo personal, salud y emprendimiento promovidos por la Secretaría de la Mujer de San Juan del Río durante el primer semestre de 2026. rotativo.com.mx

Al evento asistieron la síndica del Ayuntamiento, Rosalba Ruiz Ramos; las regidoras Silvia Meneses Ortiz y Georgina Margarita Chávez García; el regidor Juan Antonio Camacho Ramírez; la coordinadora de Promoción y Fomento a la Salud de la Jurisdicción Sanitaria número 2, Alinn Chimalma Elizalde Olín; la secretaria de Desarrollo Social municipal, Ana Eugenia Patiño Correa; y la dirigente del PAN en el municipio, Bibiana Rodríguez Montes.

La Secretaría de la Mujer de San Juan del Río fue creada en enero de 2025 como la cuarta de su tipo en Querétaro. En abril pasado, la dependencia amplió de seis a 13 sus convenios de colaboración con instituciones educativas, laboratorios clínicos y organismos profesionales.