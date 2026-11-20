San Juan del Río, 20 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Agropecuario de San Juan del Río aspira a contar con 8 millones de pesos para el campo en 2027. Este año ejerció alrededor de 7 millones entre apoyos a productores y caminos de saca.
Su titular, Adrián Miranda Bárcenas, explicó que la meta es que el recurso llegue directo a los productores. El programa municipalizado, que este año dispuso de 4 millones de pesos, pasaría a 5 millones para beneficiar a más personas.
«Cada año estamos pidiendo que nos den un poquito más de presupuesto para podérselo dar en programas a la gente del campo», afirmó el funcionario, quien se describió como productor: «Soy gente del campo, sé lo que necesita la gente del campo».
El calendario agrícola define cuándo debe llegar el dinero. Según Miranda Bárcenas, los productores de riego tienen sembrado a más tardar en abril, y para los de temporal los apoyos deben salir ese mismo mes para aplicarse en mayo y junio. Cuestionado sobre el calendario electoral, coincidió en que la entrega tendrá que adelantarse a principios de año.
Durante 2026 el recurso se destinó a un programa por el gusano barrenador, con kits para que los ganaderos combatieran la plaga. También se organizaron foros para fomentar la cría de animales, en los que se entregaron más de mil pollitas, y se repartieron bombas para fumigar maleza y semilla para siembra.
Por ahora, los 8 millones son una aspiración de la dependencia. El monto final dependerá de lo que se apruebe en el presupuesto municipal de 2027.