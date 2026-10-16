San Juan del Río, 16 de octubre de 2026.- PetWorld, una iniciativa originaria de la Ciudad de México que busca facilitar el cuidado de los animales de compañía y promover la adopción responsable, llegó a San Juan del Río para presentar su aplicación durante la Expo Acuario, donde una jornada de adopción reúne a tres refugios con un total de 49 perros en busca de una familia.

La aplicación fue presentada por su fundadora, Ana Paula Sada, como una herramienta digital que concentra información y recursos sobre el bienestar de las mascotas.

Entre sus funciones están la búsqueda de médicos veterinarios, servicios y productos, y la organización del historial de salud, las vacunas y otros datos de cuidado de cada animal.

La plataforma ofrece perfiles vinculados a un código QR para registrar información relevante y facilitar la identificación de las mascotas. También permite publicar avisos de animales perdidos o encontrados.

Una sección de adopción permite a los usuarios ver los animales que buscan hogar. PetWorld impulsa lo que denomina adopción selectiva, que atiende la compatibilidad entre los animales y las personas.

De acuerdo con PetWorld, su participación en la Expo Acuario permite que los asistentes conozcan alternativas tecnológicas para el bienestar animal, y la jornada de adopción, realizada en colaboración con los tres refugios, da visibilidad al trabajo que estos hacen con perros abandonados.

Quienes deseen conocer la plataforma pueden consultar petworldapp.com. Adoptar implica una responsabilidad a largo plazo que incluye alimento, atención veterinaria, tiempo y condiciones adecuadas para el animal.