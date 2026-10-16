PetWorld llega a San Juan del Río con 49 perros en adopción

La iniciativa originaria de la Ciudad de México presenta su aplicación en la Expo Acuario, donde tres refugios participan en una jornada de adopción.

Ana Paula Sada, fundadora de PetWorld, junto a un cartel de la aplicación en la Expo Acuario de San Juan del Río
  • Ana Paula Sada, fundadora de PetWorld, presentó la aplicación en la Expo Acuario, donde tres refugios participan con 49 perros en adopción.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 16, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

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- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

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San Juan del Río, 16 de octubre de 2026.- PetWorld, una iniciativa originaria de la Ciudad de México que busca facilitar el cuidado de los animales de compañía y promover la adopción responsable, llegó a San Juan del Río para presentar su aplicación durante la Expo Acuario, donde una jornada de adopción reúne a tres refugios con un total de 49 perros en busca de una familia.

La aplicación fue presentada por su fundadora, Ana Paula Sada, como una herramienta digital que concentra información y recursos sobre el bienestar de las mascotas.

Entre sus funciones están la búsqueda de médicos veterinarios, servicios y productos, y la organización del historial de salud, las vacunas y otros datos de cuidado de cada animal.

La plataforma ofrece perfiles vinculados a un código QR para registrar información relevante y facilitar la identificación de las mascotas. También permite publicar avisos de animales perdidos o encontrados.

Una sección de adopción permite a los usuarios ver los animales que buscan hogar. PetWorld impulsa lo que denomina adopción selectiva, que atiende la compatibilidad entre los animales y las personas.

De acuerdo con PetWorld, su participación en la Expo Acuario permite que los asistentes conozcan alternativas tecnológicas para el bienestar animal, y la jornada de adopción, realizada en colaboración con los tres refugios, da visibilidad al trabajo que estos hacen con perros abandonados.

Quienes deseen conocer la plataforma pueden consultar petworldapp.com. Adoptar implica una responsabilidad a largo plazo que incluye alimento, atención veterinaria, tiempo y condiciones adecuadas para el animal.

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