Distribuidora de Japón confirma venta de libros a Anthropic

Nippan IPS cerró el acuerdo en noviembre de 2024 y vendió libros japoneses a la empresa estadounidense de IA hasta diciembre de 2025.

Teléfono con el logotipo de Anthropic en pantalla sobre un fondo borroso de gráficas; Nippan vendió libros a la empresa

Nippan IPS cerró en noviembre de 2024 un acuerdo con Anthropic, a la que vendió libros japoneses hasta diciembre de 2025.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 07, 2026
Mariana Torres García

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Tokio, Japón, 7 de octubre de 2026.- Nippan Group Holdings Inc., distribuidora japonesa de libros, confirmó que vendió libros a Anthropic, la empresa estadounidense de inteligencia artificial, de acuerdo con fuentes con conocimiento del asunto citadas por la agencia Jiji Press.

La confirmación consta en una carta que Nippan Group dirigió a la Asociación de Editores de Libros de Japón, agrupación del sector.

En ese documento, el grupo señaló que Nippan IPS Co., una filial que vende libros japoneses en el extranjero, cerró un acuerdo con Anthropic en noviembre de 2024.

La filial le vendió libros entre diciembre de ese año y diciembre de 2025.

Antes de cerrar el acuerdo, Nippan IPS preguntó sobre el propósito de las compras de libros. Nippan Group sostiene que la filial no sabía que las compras de Anthropic estaban destinadas al aprendizaje de la inteligencia artificial.

La asociación compartió la carta con unas 380 editoriales miembros, a cuyas consultas Nippan Group tiene previsto responder.

Un documento interno de Anthropic, revelado en el marco de una demanda judicial en Estados Unidos, mostró que la empresa suscribió un acuerdo con "Nippan Japan" como parte de su "Proyecto Panamá", cuyo objetivo es escanear libros de todo el mundo.

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