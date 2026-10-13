Mercadito de Día de Muertos en Querétaro tendrá 80 expositores

La segunda edición de “Ahí vienen nuestros muertos” abrirá de 10:00 a 19:00 horas en el CEART; solo los talleres tendrán cuota de recuperación.

Artesanías y elementos para montar un altar de Día de Muertos

El mercadito ofrecerá artículos para el altar, como calaveras, alfeñiques, velas y máscaras.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 13, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Querétaro, 13 de octubre de 2026.- El Centro de las Artes de Querétaro (CEART) será sede del 23 al 25 de octubre de la segunda edición del Mercadito de Día de Muertos “Ahí vienen nuestros muertos”, anunció la secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain.

En rueda de prensa, explicó que el evento busca abrir espacios de venta para comerciantes, productoras, productores, artesanas y artesanos, además de fomentar la economía creativa y el consumo local.

En el mercadito se ofrecerán artículos para montar un altar, como calaveras, alfeñiques, flores, velas, veladoras, dulces típicos, máscaras y disfraces.

“Esta es una tradición que forma parte de nuestra identidad y que sin duda beneficia a muchas familias queretanas”, dijo la funcionaria.

Durante los tres días, las familias podrán disfrutar también de música, talleres y antojitos.

López Birlain añadió que la Secretaría de Cultura (SECULT) participará en una agenda más amplia por el Día de Muertos, junto con el Patronato de las Fiestas de Querétaro, el municipio de Querétaro y la Secretaría de Turismo del estado (SECTUR).

Noemí Garduño, representante de la Federación de Comerciantes, Locatarios Establecidos y Prestadores de Servicios (FECOPSE), informó que participarán 80 expositores y que la entrada será libre. Precisó que únicamente los talleres tendrán cuotas de recuperación de entre 50 y 95 pesos, y que el horario será de 10:00 a 19:00 horas.

Garduño señaló que el mercadito se instalará en el Patio de Novicias del CEART y que está dirigido principalmente a niñas, niños y jóvenes. “Buscamos no sólo el consumo, sino la educación de nuestros consumidores”, afirmó.

Por su parte, el titular de Proyectos del Patronato de las Fiestas del Estado de Querétaro, Diego Olalde Vizcaya, detalló que el 23 de octubre habrá una activación llamada “Campo Santo Otomí” en el Jardín Zenea, con el municipio de Tolimán como invitado especial. Ese día, a las 19:00 horas, saldrá del mismo jardín una callejoneada que terminará en el CEART.

Los altares de los 12 barrios de la ciudad se presentarán en la Plaza Constitución del 30 de octubre al 2 de noviembre, y el desfile de Día de Muertos se realizará el sábado 31 de octubre. El programa completo puede consultarse en las redes sociales de la SECULT, la SECTUR y el Patronato de las Fiestas de Querétaro.

turismo gobierno mercadito artesanal dia de muertos

Reciente

Imagen satelital del Servicio Meteorológico Nacional del Pacífico mexicano con la tormenta tropical Trudy al sur de Oaxaca y el huracán Simon frente a Jalisco
Noticias

Se forma tormenta tropical Trudy en el Pacífico mexicano

Simon permanece como huracán categoría 1 frente a Jalisco y Sinaloa, con lluvias fuertes en Nayarit y zonas de vigilancia activas.

Vista aérea de una montaña rusa de riel azul verdoso con un tren de pasajeros y dos personas con chalecos amarillos
Internacional

Six Flags cierra 10 montañas rusas tras muerte en Georgia, EU

La empresa no precisó fecha de reapertura; la Policía del Condado de Cobb investiga la muerte de un hombre de 42 años en Goliath.

Placa Detenido de la Fiscalía de Querétaro con un hombre de rostro difuminado y agentes de la PID, por robo de ganado
Querétaro

Detienen en Querétaro a “El Borrego”, buscado por robo de ganado

La Policía de Investigación del Delito lo localizó en la colonia Cerrito Colorado, confirmó su identidad y ejecutó la orden de aprehensión.

Protesta de trabajadores del IMSS en Querétaro: manifestantes con paraguas, bandera de México y manta negra bajo la lluvia
Editorial

Estado acompañará protesta de trabajadores del IMSS en Querétaro

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, informó que Gobernación respondió y se acercará a los manifestantes para atender su petición de diálogo.