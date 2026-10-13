Mercadito de Día de Muertos en Querétaro tendrá 80 expositores

Querétaro, 13 de octubre de 2026.- El Centro de las Artes de Querétaro (CEART) será sede del 23 al 25 de octubre de la segunda edición del Mercadito de Día de Muertos “Ahí vienen nuestros muertos”, anunció la secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain.

En rueda de prensa, explicó que el evento busca abrir espacios de venta para comerciantes, productoras, productores, artesanas y artesanos, además de fomentar la economía creativa y el consumo local.

En el mercadito se ofrecerán artículos para montar un altar, como calaveras, alfeñiques, flores, velas, veladoras, dulces típicos, máscaras y disfraces.

“Esta es una tradición que forma parte de nuestra identidad y que sin duda beneficia a muchas familias queretanas”, dijo la funcionaria.

Durante los tres días, las familias podrán disfrutar también de música, talleres y antojitos.

López Birlain añadió que la Secretaría de Cultura (SECULT) participará en una agenda más amplia por el Día de Muertos, junto con el Patronato de las Fiestas de Querétaro, el municipio de Querétaro y la Secretaría de Turismo del estado (SECTUR).

Noemí Garduño, representante de la Federación de Comerciantes, Locatarios Establecidos y Prestadores de Servicios (FECOPSE), informó que participarán 80 expositores y que la entrada será libre. Precisó que únicamente los talleres tendrán cuotas de recuperación de entre 50 y 95 pesos, y que el horario será de 10:00 a 19:00 horas.

Garduño señaló que el mercadito se instalará en el Patio de Novicias del CEART y que está dirigido principalmente a niñas, niños y jóvenes. “Buscamos no sólo el consumo, sino la educación de nuestros consumidores”, afirmó.

Por su parte, el titular de Proyectos del Patronato de las Fiestas del Estado de Querétaro, Diego Olalde Vizcaya, detalló que el 23 de octubre habrá una activación llamada “Campo Santo Otomí” en el Jardín Zenea, con el municipio de Tolimán como invitado especial. Ese día, a las 19:00 horas, saldrá del mismo jardín una callejoneada que terminará en el CEART.

Los altares de los 12 barrios de la ciudad se presentarán en la Plaza Constitución del 30 de octubre al 2 de noviembre, y el desfile de Día de Muertos se realizará el sábado 31 de octubre. El programa completo puede consultarse en las redes sociales de la SECULT, la SECTUR y el Patronato de las Fiestas de Querétaro.