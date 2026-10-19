El 70% de los usuarios en México ya usa ChatGPT u otras herramientas de IA generativa. Según datos recopilados por NP Digital, nueve de cada diez páginas que cita una IA ni siquiera aparecen en el top 20 de Google. Qué mide cada disciplina, qué produce y cómo integrarlas en una sola estrategia.

Según la encuesta Digital Consumer Insights de Omdia, el 70% de los usuarios en México afirma utilizar ChatGPT u otros servicios de inteligencia artificial generativa, un porcentaje que supera el promedio global del 66%. ¿Qué pasa con una estrategia de contenidos que todavía mide su éxito sólo en tráfico orgánico y posición en Google, cuando siete de cada diez usuarios ya recurren a la inteligencia artificial generativa?

Según datos recopilados por NP Digital, la agencia cofundada por Neil Patel, la correlación entre ocupar el top 10 de Google y ser citado por una IA se debilitó de forma marcada. Hoy solo el 38% de las citas en respuestas de inteligencia artificial generativa provienen de resultados ubicados en esa posición, frente al 76% de hace relativamente poco tiempo. Esos mismos datos muestran que nueve de cada diez páginas que una IA cita ni siquiera aparecen en el top 20 de Google.

Qué es el marketing de contenidos y qué métricas lo definen

El marketing de contenidos se mide tradicionalmente con un triángulo bastante estable que combina tráfico orgánico, tiempo en página y tasa de conversión. Una pieza que atrae visitas, retiene la atención y empuja al lector hacia una acción concreta cumple su función dentro de ese modelo, sin importar si ese lector llegó desde Google, desde una red social o desde un newsletter.

Por qué el contenido bien producido ya no garantiza visibilidad

El problema es que ese triángulo asume que el tráfico sigue llegando por el mismo canal de siempre. Cuando una IA generativa responde la pregunta del usuario directamente en la conversación, sin mostrarle un enlace, el contenido puede estar perfectamente optimizado para SEO tradicional y aun así quedar fuera de la respuesta que el usuario termina leyendo.

Producir contenido de calidad sigue siendo condición necesaria, pero dejó de ser condición suficiente para aparecer donde el usuario realmente está buscando.

Qué es GEO y en qué se diferencia del SEO tradicional

El Generative Engine Optimization (GEO) parte de una pregunta distinta a la del SEO clásico, porque no busca que una página ranquee, busca que una IA la cite o la mencione al construir su respuesta.

Generative Engine Optimization: optimizar para ser citado, no para rankear

La diferencia se entiende mejor en una comparación directa:

Criterio Marketing de Contenidos GEO Motor objetivo: Google Search orgánico ChatGPT / Gemini / Perplexity / AI Overviews Métrica principal: Tráfico orgánico, CTR Citation Share, AI Visibility Score Formato estrella: Blog posts, landing pages Listados y rankings, tablas comparativas, datos verificables Señal de éxito: Posición en SERP Aparición en respuesta de LLM Horizonte de resultados: 3-6 meses Variable según acumulación de menciones, no solo tiempo transcurrido Fuente de autoridad: Dominio, backlinks Menciones en medios + datos propios

Las métricas que importan en GEO: Citation Share, AI Visibility Score y Share of Voice en LLMs

Estas tres métricas miden algo que el tráfico tradicional no captura, cada una desde un ángulo distinto:

Citation Share: qué porcentaje de las respuestas de una IA sobre un tema incluyen como fuente contenido de la marca o publicaciones donde la marca aparece, frente a sus competidores.

qué porcentaje de las respuestas de una IA sobre un tema incluyen como fuente contenido de la marca o publicaciones donde la marca aparece, frente a sus competidores. AI Visibility Score: un puntaje agregado que resume con qué frecuencia y en qué posición aparece la marca dentro de respuestas generadas por distintas plataformas de IA.

un puntaje agregado que resume con qué frecuencia y en qué posición aparece la marca dentro de respuestas generadas por distintas plataformas de IA. Share of Voice en LLMs: qué proporción de todas las marcas nombradas en las respuestas de IA de una categoría corresponde a la marca, con o sin fuente citada.

Los modelos de lenguaje ya son el primer punto de contacto con la marca para el 16% de los compradores, detrás de redes sociales (29%), recomendaciones (24%) y búsqueda tradicional (22%), según NP Digital. rotativo.com.mx

Un estudio de NP Digital con 85 empresas que encuestaron a sus clientes después de la compra muestra por qué esto importa: los modelos de lenguaje como ChatGPT y Gemini ya son el primer punto de contacto con la marca para el 16% de los compradores. Están en cuarto lugar, detrás de las redes sociales (29%), las recomendaciones de conocidos (24%) y la búsqueda tradicional (22%), y la distancia con esta última es de apenas seis puntos.

Ese descubrimiento rara vez aparece en un reporte de tráfico. Cuando una IA recomienda una marca dentro de la conversación, el usuario suele buscarla después por su nombre o entrar directo al sitio, y la analítica atribuye esa visita a otro canal. Los dashboards tradicionales no reconocen una conversación con una IA como punto de descubrimiento de marca, aunque ese descubrimiento ya esté ocurriendo.

Marketing de contenidos y GEO: qué tienen en común y dónde divergen

Ambas disciplinas parten del contenido bien producido, pero donde divergen es en qué formato de ese contenido termina generando resultado.

La producción de contenido de calidad es insumo para ambas disciplinas

Ambas trabajan sobre la misma base de contenido, solo que con objetivos distintos. Según una encuesta de NP Digital a 1.000 marketers, los listicles y artículos tipo ranking son el formato que más citas de IA genera dentro de un sitio propio (21.87%), por encima de los artículos tradicionales (16.68%) y muy por encima de las páginas de producto (13.66%) o las guías how-to (6.22%).

Esto no significa escribir listas por escribirlas, sino que la estructura comparativa y verificable de ese formato facilita que una IA extraiga y cite la información con precisión.

Cómo agencias como NP Digital integran ambas disciplinas en una estrategia única

En la práctica, esto significa dejar de tratar marketing de contenidos y GEO como dos proyectos separados con dos equipos distintos. Cuando la misma pieza se diseña pensando en autoridad de dominio y en estructura citable desde el inicio, el contenido no necesita duplicarse para servir a los dos objetivos a la vez.Neil Patel lo resume así: “Vemos el GEO como una inversión tanto del lado del performance marketing como del lado de la marca”. Es decir, la misma pieza de contenido trabaja para la conversión y para la autoridad, siempre que esté pensada para ambas desde el inicio.

Por qué las empresas en México necesitan las dos

El 70% de adopción de IA generativa mencionado al inicio no es un dato aislado del comportamiento digital en México, es la señal de que el punto de entrada a una decisión de compra cambió de lugar.

El usuario mexicano ya no sólo busca: también le pregunta a la IA

Cuando siete de cada diez usuarios ya recurren a la IA generativa, una marca ausente de esas respuestas no pierde solo tráfico. Pierde la oportunidad de aparecer en el momento exacto en que alguien está evaluando opciones, antes incluso de que esa persona abra una pestaña de Google.

Qué pasa si tu estrategia de contenidos no está optimizada para LLMs

La consecuencia no es una caída dramática de un día para el otro. Es más gradual:

Menor Share of Voice en respuestas de IA frente a competidores que sí trabajan esa señal.

en respuestas de IA frente a competidores que sí trabajan esa señal. Autoridad temática que se estanca , aunque el tráfico orgánico se mantenga estable.

, aunque el tráfico orgánico se mantenga estable. Un canal de generación de leads inbound que empieza a depender cada vez más del click en Google, un recurso que una porción creciente de usuarios ya no necesita dar.

Ninguna de estas tres señales aparece sola en un reporte mensual de tráfico. Para cuando el impacto se nota en los números que un equipo de marketing suele revisar, la brecha con los competidores que sí midieron esto a tiempo ya lleva varios meses de ventaja acumulada.

Preguntas frecuentes sobre marketing de contenidos y GEO

¿El GEO reemplaza al marketing de contenidos?

No. El GEO optimiza la estructura y las señales del contenido existente para que una IA pueda citarlo. El marketing de contenidos sigue siendo la base: sin contenido de calidad que optimizar, no hay nada que el GEO pueda hacer visible.

¿Qué tipo de contenido tiene más chances de ser citado por ChatGPT o Perplexity?

Los formatos comparativos y estructurados (listados, rankings, tablas con datos verificables y fuente explícita) tienden a generar más citas que los artículos de prosa larga sin estructura clara, porque son más fáciles de extraer para un sistema de IA.

¿Cuánto tiempo tarda una estrategia GEO en mostrar resultados?

Depende menos del tiempo transcurrido y más de cuántas menciones de marca en fuentes externas logra acumular el contenido. Como lo plantea Neil Patel: “En un mundo de IA, mientras más sitios te mencionan, mejor”. Por eso el avance se mide en menciones acumuladas en medios de terceros, no en una cantidad fija de semanas.

El contenido y la IA no compiten, se complementan

Marketing de contenidos y GEO no son dos caminos alternativos. El segundo extiende el alcance del primero hacia un terreno que el SEO tradicional no cubre, las respuestas de IA, donde cada vez más empresas en México van a jugarse una porción creciente de su visibilidad.

La pregunta ya no es si conviene adoptar GEO, sino si el contenido que una marca produce hoy sobreviviría la prueba de ser citado por una IA mañana.