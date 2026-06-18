Querétaro, 18 de junio de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, planteó consolidar el Festival del Acueducto como una celebración anual, luego de la participación ciudadana registrada durante la conmemoración por los 300 años del inicio de la construcción de Los Arcos.
El alcalde consideró que el encuentro abrió la posibilidad de establecer una actividad cultural permanente en torno a uno de los principales símbolos históricos y arquitectónicos de la capital queretana.
La celebración reunió a más de 20 mil personas en la Calzada de los Arcos, donde las familias recorrieron los distintos espacios artísticos instalados para recordar el tricentenario del inicio de la obra hidráulica.
Macías Olvera señaló que la asistencia y la respuesta del público mostraron el interés de la ciudadanía por actividades que combinan historia, cultura, convivencia familiar y apropiación del espacio público.
Celebración reunió talento artístico de Querétaro
El programa se desarrolló en cinco escenarios distribuidos a lo largo de la Calzada de los Arcos y contó con la participación de artistas queretanos, quienes presentaron diferentes expresiones musicales y escénicas.
La propuesta permitió que el monumento integrado por 74 arcos se convirtiera en el eje de una jornada cultural nocturna, acompañada por iluminación, espectáculos y recorridos familiares.
El alcalde recorrió los diferentes puntos del festival y convivió con asistentes durante la actividad, concebida como parte de las acciones conmemorativas por los tres siglos del inicio de la construcción del Acueducto.
La respuesta obtenida durante el aniversario se suma a la agenda cultural y turística del municipio, que busca aprovechar espacios emblemáticos para desarrollar actividades abiertas a habitantes y visitantes.
Festival busca fortalecer la identidad de la capital
La posibilidad de realizar el festival cada año permitiría mantener una programación vinculada con la historia de Los Arcos, promover el trabajo de creadores locales y generar nuevas actividades de convivencia en uno de los corredores urbanos más reconocidos de Querétaro.
El Acueducto constituye uno de los principales referentes visuales de la ciudad y forma parte de la identidad histórica de la capital. Su construcción comenzó en 1726 y actualmente conserva 74 arcos a lo largo de aproximadamente 1.2 kilómetros.
La eventual continuidad del festival dependerá de la planeación municipal y de la definición de su programación. La propuesta busca que la conmemoración trascienda el aniversario y se incorpore al calendario cultural de Querétaro.