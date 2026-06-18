Felifer Macías proyecta Festival del Acueducto como celebración anual

El alcalde consideró que la respuesta ciudadana permite proyectar esta celebración como un nuevo referente cultural de Querétaro.

Felifer Macías recorre uno de los escenarios del Festival del Acueducto en Querétaro.

Felifer Macías planteó que el Festival del Acueducto pueda integrarse cada año al calendario cultural de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de junio de 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, planteó consolidar el Festival del Acueducto como una celebración anual, luego de la participación ciudadana registrada durante la conmemoración por los 300 años del inicio de la construcción de Los Arcos.

El alcalde consideró que el encuentro abrió la posibilidad de establecer una actividad cultural permanente en torno a uno de los principales símbolos históricos y arquitectónicos de la capital queretana.

La celebración reunió a más de 20 mil personas en la Calzada de los Arcos, donde las familias recorrieron los distintos espacios artísticos instalados para recordar el tricentenario del inicio de la obra hidráulica.

Macías Olvera señaló que la asistencia y la respuesta del público mostraron el interés de la ciudadanía por actividades que combinan historia, cultura, convivencia familiar y apropiación del espacio público.

Celebración reunió talento artístico de Querétaro

El programa se desarrolló en cinco escenarios distribuidos a lo largo de la Calzada de los Arcos y contó con la participación de artistas queretanos, quienes presentaron diferentes expresiones musicales y escénicas.

La propuesta permitió que el monumento integrado por 74 arcos se convirtiera en el eje de una jornada cultural nocturna, acompañada por iluminación, espectáculos y recorridos familiares.

El alcalde recorrió los diferentes puntos del festival y convivió con asistentes durante la actividad, concebida como parte de las acciones conmemorativas por los tres siglos del inicio de la construcción del Acueducto.

La respuesta obtenida durante el aniversario se suma a la agenda cultural y turística del municipio, que busca aprovechar espacios emblemáticos para desarrollar actividades abiertas a habitantes y visitantes.

Festival busca fortalecer la identidad de la capital

La posibilidad de realizar el festival cada año permitiría mantener una programación vinculada con la historia de Los Arcos, promover el trabajo de creadores locales y generar nuevas actividades de convivencia en uno de los corredores urbanos más reconocidos de Querétaro.

El Acueducto constituye uno de los principales referentes visuales de la ciudad y forma parte de la identidad histórica de la capital. Su construcción comenzó en 1726 y actualmente conserva 74 arcos a lo largo de aproximadamente 1.2 kilómetros.

La eventual continuidad del festival dependerá de la planeación municipal y de la definición de su programación. La propuesta busca que la conmemoración trascienda el aniversario y se incorpore al calendario cultural de Querétaro.

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