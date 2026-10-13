Querétaro, 13 de octubre de 2026.- Los resultados de las encuestas utilizadas por el Partido Acción Nacional (PAN) para definir a sus próximos responsables políticos en Querétaro se harán públicos una vez que concluyan los nombramientos, anunció el dirigente estatal Martín Arango García, quien también se comprometió a revelar quiénes realizaron los estudios.
La decisión implica que las mediciones no serán difundidas antes de los acuerdos que deberán alcanzar los órganos estatales y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), pese a los cuestionamientos sobre los criterios utilizados para evaluar a los aspirantes.
Durante una conferencia de prensa, Arango confirmó que los levantamientos concluyeron el 9 de octubre y que el partido se encuentra en la etapa de análisis e interpretación de la información.
Precisó que el procedimiento no se limitó a encuestas de opinión. También se realizaron grupos de enfoque y diversos estudios cuantitativos y cualitativos.
A esas evaluaciones deberán incorporarse las mediciones elaboradas por el Comité Ejecutivo Nacional.
Promete revelar quién realizó los estudios
Uno de los cuestionamientos de los reporteros estuvo relacionado con la identidad de quienes elaboraron las evaluaciones y la posibilidad de conocer sus resultados completos.
Arango respondió que la dirigencia dará a conocer tanto a los responsables de realizar los estudios como la información obtenida.
Sin embargo, condicionó esa publicación al momento en que Acción Nacional formalice sus determinaciones.
La explicación establece que primero se concluirá el procedimiento de designación y posteriormente se conocerán los elementos utilizados para respaldarlo.
Durante la conferencia tampoco se presentaron porcentajes individuales de los aspirantes ni un desglose de los indicadores empleados en las mediciones.
Las decisiones también requieren acuerdos políticos
Arango explicó que los resultados de las evaluaciones forman parte de un procedimiento que involucra a la Comisión Permanente Estatal y al Comité Ejecutivo Nacional.
La dirigencia estatal participará en el proceso de ratificación correspondiente, mientras que la instancia nacional tendrá la intervención definitiva para emitir los nombramientos.
El dirigente confirmó que llevará propuestas a la reunión prevista para el 13 de octubre con el CEN, en la que se analizarán las siguientes etapas.
También señaló que los estudios no se utilizarán exclusivamente para la coordinación estatal, sino para decisiones territoriales en municipios y distritos.
Versiones anticipadas provocaron cuestionamientos
La exigencia de conocer los resultados se produjo después de que circularan publicaciones que daban por elegido al alcalde capitalino, Felipe Fernando Macías.
Arango negó que existieran filtraciones y sostuvo que esas publicaciones correspondían a especulaciones políticas.
El dirigente afirmó que ninguna instancia del partido había formalizado el nombramiento y defendió que las decisiones deberán sujetarse al procedimiento establecido.
Con los estudios concluidos, Acción Nacional tiene pendiente transparentar los resultados que respaldarán sus determinaciones, así como identificar a quienes realizaron las mediciones.