Encuestas del PAN se conocerán después de las decisiones en Querétaro

Los estudios incluyeron encuestas, grupos de enfoque y evaluaciones nacionales; el dirigente evita adelantar los resultados antes de los acuerdos con el CEN.

Simpatizantes del PAN agitan banderas azules del partido durante un evento, imagen de la nota sobre las encuestas del PAN en Querétaro para definir nombramientos.

Las encuestas, grupos de enfoque y estudios que levantó el PAN en Querétaro servirán para definir la coordinación estatal y también las candidaturas en municipios y distritos; sus resultados se harán públicos cuando concluyan los nombramientos.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 13, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de octubre de 2026.- Los resultados de las encuestas utilizadas por el Partido Acción Nacional (PAN) para definir a sus próximos responsables políticos en Querétaro se harán públicos una vez que concluyan los nombramientos, anunció el dirigente estatal Martín Arango García, quien también se comprometió a revelar quiénes realizaron los estudios.

La decisión implica que las mediciones no serán difundidas antes de los acuerdos que deberán alcanzar los órganos estatales y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), pese a los cuestionamientos sobre los criterios utilizados para evaluar a los aspirantes.

Durante una conferencia de prensa, Arango confirmó que los levantamientos concluyeron el 9 de octubre y que el partido se encuentra en la etapa de análisis e interpretación de la información.

Precisó que el procedimiento no se limitó a encuestas de opinión. También se realizaron grupos de enfoque y diversos estudios cuantitativos y cualitativos.

A esas evaluaciones deberán incorporarse las mediciones elaboradas por el Comité Ejecutivo Nacional.

Promete revelar quién realizó los estudios

Uno de los cuestionamientos de los reporteros estuvo relacionado con la identidad de quienes elaboraron las evaluaciones y la posibilidad de conocer sus resultados completos.

Arango respondió que la dirigencia dará a conocer tanto a los responsables de realizar los estudios como la información obtenida.

Sin embargo, condicionó esa publicación al momento en que Acción Nacional formalice sus determinaciones.

La explicación establece que primero se concluirá el procedimiento de designación y posteriormente se conocerán los elementos utilizados para respaldarlo.

Durante la conferencia tampoco se presentaron porcentajes individuales de los aspirantes ni un desglose de los indicadores empleados en las mediciones.

Las decisiones también requieren acuerdos políticos

Arango explicó que los resultados de las evaluaciones forman parte de un procedimiento que involucra a la Comisión Permanente Estatal y al Comité Ejecutivo Nacional.

La dirigencia estatal participará en el proceso de ratificación correspondiente, mientras que la instancia nacional tendrá la intervención definitiva para emitir los nombramientos.

El dirigente confirmó que llevará propuestas a la reunión prevista para el 13 de octubre con el CEN, en la que se analizarán las siguientes etapas.

También señaló que los estudios no se utilizarán exclusivamente para la coordinación estatal, sino para decisiones territoriales en municipios y distritos.

Versiones anticipadas provocaron cuestionamientos

La exigencia de conocer los resultados se produjo después de que circularan publicaciones que daban por elegido al alcalde capitalino, Felipe Fernando Macías.

Arango negó que existieran filtraciones y sostuvo que esas publicaciones correspondían a especulaciones políticas.

El dirigente afirmó que ninguna instancia del partido había formalizado el nombramiento y defendió que las decisiones deberán sujetarse al procedimiento establecido.

Con los estudios concluidos, Acción Nacional tiene pendiente transparentar los resultados que respaldarán sus determinaciones, así como identificar a quienes realizaron las mediciones.

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