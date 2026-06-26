Internacional, 26 de junio de 2026.- El Salvador despachó este jueves el primero de tres aviones con personal de rescate rumbo a Caracas, en un operativo que moviliza 300 socorristas y paramédicos con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad hacia Venezuela, país con el que no mantiene relaciones diplomáticas desde 2019.

El contingente incluye especialistas en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, atención prehospitalaria, medicina de emergencias y gestión de incidentes, así como el grupo USAR de la Cruz Verde Salvadoreña, especializado en rescate urbano. El presidente Nayib Bukele confirmó la partida y difundió un video del operativo.

Venezuela enfrenta su mayor emergencia sísmica en más de un siglo. Los dos terremotos ocurrieron el 24 de junio con apenas 39 segundos de diferencia: el primero, de magnitud 7.2, tuvo su epicentro a 23 kilómetros de San Felipe, en el estado Yaracuy; el segundo, de 7.5, se registró instantes después a 28 kilómetros al sureste de Yumare. El Ministerio de Salud venezolano actualizó el saldo la noche del jueves a 235 muertos y 4,300 heridos. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, reportó además 157 desaparecidos, 200 personas atrapadas y 2,927 familias damnificadas. Las autoridades contabilizaron 346 construcciones afectadas, entre ellas 250 edificios y ocho hospitales, algunos de los cuales debieron ser evacuados.

El estado costero de La Guaira fue declarado zona de desastre natural y concentra la mayor parte de las víctimas, según el ministro de Salud, Carlos Alvarado, quien informó que se instalaron hospitales de campaña en la zona. El aeropuerto Simón Bolívar cerró temporalmente por daños en sus instalaciones. Las clases escolares se suspendieron en todo el país durante una semana y los servicios ferroviarios quedaron cancelados.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez agradeció el ofrecimiento salvadoreño e instruyó a la Cancillería venezolana para coordinar los mecanismos de recepción de la misión, un acuerdo logístico que ocurre sin que existan canales diplomáticos formales entre ambos gobiernos desde 2019.

La emergencia detonó una respuesta internacional inusualmente amplia. Estados Unidos comprometió 150 millones de dólares en asistencia humanitaria y el Comando Sur movilizó fuerzas militares para apoyar las operaciones de ayuda. México confirmó el envío de rescatistas y personal de sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Suiza anunció el despliegue de 80 especialistas con ocho perros de búsqueda y 18 toneladas de material de rescate, con salida prevista desde Zúrich en la madrugada del viernes. Los Países Bajos despacharon un equipo USAR de al menos 60 especialistas. Colombia integró su grupo PONALSAR a las labores de rescate. La ONU informó estar completamente movilizada y coordinó el despliegue de equipos de búsqueda y rescate urbano desde distintos países.

Las labores de búsqueda entre escombros continúan en La Guaira y otras zonas afectadas, con al menos 30 réplicas registradas desde los sismos principales.