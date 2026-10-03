Cerveza, comida y artesanías de productores locales, en un solo festival

La oferta incluye distintos estilos de cerveza artesanal y artesanías representativas del municipio, junto con propuestas culinarias, según la Secretaría de Turismo de Querétaro.

Cuatro manos brindan con vasos de cerveza artesanal sobre una mesa de madera; imagen ilustrativa del Bajío Beer Fest

El Bajío Beer Fest incluye distintos estilos de cerveza artesanal y contempla alrededor de 30 comercios locales, según la Secretaría de Turismo de Querétaro. Imagen ilustrativa.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 03, 2026
Ana Cecilia Márquez
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San Juan del Río, 3 de octubre de 2026.- El Bajío Beer Fest, festival dedicado a la cerveza artesanal, contempla la participación de alrededor de 30 comercios locales en San Juan del Río, de acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Turismo de Querétaro.

La información oficial ubica el encuentro en la agenda de octubre de 2026 en San Juan del Río.

La oferta incluye distintos estilos de cerveza y artesanías representativas del municipio, junto con propuestas culinarias y productos elaborados por comerciantes de la región.

El encuentro forma parte de las actividades que buscan vincular la producción local con la actividad turística y abrir espacios para productores y comerciantes sanjuanenses, de acuerdo con la misma información.

El festival se suma a los eventos gastronómicos y cerveceros que el municipio ha tenido en años recientes. En ediciones anteriores, el Bajío Beer Fest ha incorporado música en vivo, productos artesanales y espacios para negocios locales.

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