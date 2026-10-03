San Juan del Río, 3 de octubre de 2026.- El Bajío Beer Fest, festival dedicado a la cerveza artesanal, contempla la participación de alrededor de 30 comercios locales en San Juan del Río, de acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Turismo de Querétaro.

La información oficial ubica el encuentro en la agenda de octubre de 2026 en San Juan del Río.

La oferta incluye distintos estilos de cerveza y artesanías representativas del municipio, junto con propuestas culinarias y productos elaborados por comerciantes de la región.

El encuentro forma parte de las actividades que buscan vincular la producción local con la actividad turística y abrir espacios para productores y comerciantes sanjuanenses, de acuerdo con la misma información.

El festival se suma a los eventos gastronómicos y cerveceros que el municipio ha tenido en años recientes. En ediciones anteriores, el Bajío Beer Fest ha incorporado música en vivo, productos artesanales y espacios para negocios locales.