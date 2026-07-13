Oaxaca, 13 de julio de 2026.- La comunidad afromexicana de Santa María Cortijo recibió una concesión de uso social para operar Afroradio en la frecuencia 91.1 FM, bajo el distintivo XHSAAK.
La emisora, denominada “Afroradio: La frecuencia de nuestra identidad”, funcionará como un espacio comunitario, académico y pedagógico dirigido a habitantes de zonas rurales de Oaxaca.
El proyecto difundirá contenidos sobre medio ambiente, equidad de género, cultura de paz, conocimientos ancestrales y cuidado del agua. También podrá transmitir avisos y recomendaciones ante sismos, huracanes y otros fenómenos que afecten a la región.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones informó que se trata de la primera concesión de uso social afromexicano entregada durante su actual gestión. El título fue otorgado a la comunidad vinculada con la Afrouniversidad Politécnica Intercultural.
El rector de esa institución, Heladio Reyes Cruz, explicó que la programación buscará llegar a niñas, niños, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores y campesinos.
“Abordaremos temas importantes como el cuidado del medio ambiente, la equidad de género, cultura de paz, el rescate de nuestros conocimientos ancestrales y cuidado del agua”, señaló.
Reyes Cruz agregó que la radio permitirá llevar información a las personas mientras realizan sus actividades cotidianas en el campo y los hogares.
“A través de estas ondas hertzianas vamos a poder llegar hasta el campesino con su arado y la cocinera con su fogón. Ese es el poder de la radio”, expresó.
La entrega del documento estuvo a cargo de la comisionada Mercedes Olivares, acompañada por el director general de Concesiones, Autorizaciones y Registros, Giovanni Ramírez.
Afroradio transmitirá contenidos comunitarios, culturales y educativos a través de la frecuencia 91.1 FM en Oaxaca. rotativo.com.mx
Olivares indicó que la autorización reconoce la diversidad cultural del país y favorece la visibilización de los derechos de los pueblos afromexicanos para operar sus propios medios de comunicación.
En 2024, otra comunidad de la Costa de Oaxaca recibió una concesión radiofónica administrada por mujeres afromexicanas, destinada a transmitir desde San Marquitos, en Villa de Tututepec.
La nueva emisora también contribuirá a la formación de estudiantes de la Licenciatura en Gestión Cultural, Comunicación y Artes de la Afrouniversidad, de acuerdo con Bethel Rodríguez Carmona, jefa del Departamento de Vinculación.
Rodríguez Carmona señaló que en Oaxaca habían transcurrido 62 años sin que se otorgara una nueva concesión de radio universitaria.
La autorización se produce en un contexto de transformación del marco regulatorio de las telecomunicaciones, luego de la discusión nacional sobre las facultades y alcances de las nuevas autoridades del sector.
Con Afroradio, México suma seis concesiones de uso social afromexicano: dos en Guerrero, dos en Oaxaca, una en Baja California Sur y otra en Coahuila.