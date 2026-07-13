Afroradio obtiene frecuencia 91.1 FM para comunidad afromexicana de Oaxaca

La emisora comunitaria difundirá contenidos culturales, educativos y avisos preventivos para habitantes de Santa María Cortijo.

Representantes de Afroradio muestran el título de concesión para transmitir en el 91.1 FM.

Representantes de la comunidad afromexicana reciben el título que permitirá operar Afroradio desde Santa María Cortijo, Oaxaca.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Oaxaca, 13 de julio de 2026.- La comunidad afromexicana de Santa María Cortijo recibió una concesión de uso social para operar Afroradio en la frecuencia 91.1 FM, bajo el distintivo XHSAAK.

La emisora, denominada “Afroradio: La frecuencia de nuestra identidad”, funcionará como un espacio comunitario, académico y pedagógico dirigido a habitantes de zonas rurales de Oaxaca.

El proyecto difundirá contenidos sobre medio ambiente, equidad de género, cultura de paz, conocimientos ancestrales y cuidado del agua. También podrá transmitir avisos y recomendaciones ante sismos, huracanes y otros fenómenos que afecten a la región.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones informó que se trata de la primera concesión de uso social afromexicano entregada durante su actual gestión. El título fue otorgado a la comunidad vinculada con la Afrouniversidad Politécnica Intercultural.

El rector de esa institución, Heladio Reyes Cruz, explicó que la programación buscará llegar a niñas, niños, jóvenes, mujeres, personas adultas mayores y campesinos.

“Abordaremos temas importantes como el cuidado del medio ambiente, la equidad de género, cultura de paz, el rescate de nuestros conocimientos ancestrales y cuidado del agua”, señaló.

Reyes Cruz agregó que la radio permitirá llevar información a las personas mientras realizan sus actividades cotidianas en el campo y los hogares.

“A través de estas ondas hertzianas vamos a poder llegar hasta el campesino con su arado y la cocinera con su fogón. Ese es el poder de la radio”, expresó.

La entrega del documento estuvo a cargo de la comisionada Mercedes Olivares, acompañada por el director general de Concesiones, Autorizaciones y Registros, Giovanni Ramírez.

Integrantes del proyecto Afroradio sostienen el documento de concesi\u00f3n durante su entrega. Afroradio transmitirá contenidos comunitarios, culturales y educativos a través de la frecuencia 91.1 FM en Oaxaca. rotativo.com.mx

Olivares indicó que la autorización reconoce la diversidad cultural del país y favorece la visibilización de los derechos de los pueblos afromexicanos para operar sus propios medios de comunicación.

En 2024, otra comunidad de la Costa de Oaxaca recibió una concesión radiofónica administrada por mujeres afromexicanas, destinada a transmitir desde San Marquitos, en Villa de Tututepec.

La nueva emisora también contribuirá a la formación de estudiantes de la Licenciatura en Gestión Cultural, Comunicación y Artes de la Afrouniversidad, de acuerdo con Bethel Rodríguez Carmona, jefa del Departamento de Vinculación.

Rodríguez Carmona señaló que en Oaxaca habían transcurrido 62 años sin que se otorgara una nueva concesión de radio universitaria.

La autorización se produce en un contexto de transformación del marco regulatorio de las telecomunicaciones, luego de la discusión nacional sobre las facultades y alcances de las nuevas autoridades del sector.

Con Afroradio, México suma seis concesiones de uso social afromexicano: dos en Guerrero, dos en Oaxaca, una en Baja California Sur y otra en Coahuila.

telecomunicaciones oaxaca comunidad afromexicana

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