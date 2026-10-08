Guerrero, 8 de octubre de 2026.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) afirmó que el estado cuenta con reservas suficientes de maíz blanco para garantizar el abasto local. La dependencia sostiene que la base es la cosecha de 2025: 1,564,134 toneladas, según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).

Alimentación para el Bienestar acopió más de 80 mil toneladas de maíz con pequeños productores, un volumen que Agricultura calificó de histórico. El grano está destinado a la población y llegará a ella por medio de las Tiendas del Bienestar.

De lo que se cosecha en la entidad, 80 por ciento se queda en el autoconsumo. Solo el 20 por ciento entra al mercado regional y local, de acuerdo con la dependencia.

La industria de la masa y la tortilla compra grano de otras regiones. Según Agricultura, el abasto de esos negocios proviene sobre todo del Bajío y de Sinaloa.

Para que ese grano esté disponible en los establecimientos, el Gobierno de México reforzó las estrategias de Agricultura. Hasta ahora, 123 comercios de masa y tortilla se adhirieron al Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla. Con la adhesión pueden comprar maíz de Alimentación para el Bienestar a 6,000 pesos por tonelada, un precio preferencial.

La dependencia atribuyó la incorporación de esos comercios al trabajo de promoción y vinculación de su personal.

Agricultura impulsa también contratos directos para la próxima cosecha con comercializadoras del Bajío. La dependencia prevé condiciones productivas favorables para el ciclo Primavera-Verano.

En paralelo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero (SAGADEGRO) y la federal sostienen mesas de trabajo. El objetivo es habilitar almacenes estratégicos de maíz según la demanda de cada región.

La Red de Tiendas Bienestar mantiene la venta directa a las comunidades a 6 pesos por kilogramo.

El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró su compromiso de responder a la demanda del mercado y de cuidar la seguridad alimentaria.

El ciclo agrícola en curso tiene afectaciones documentadas por estrés hídrico, resultado de la sequía intraestival, el periodo seco que interrumpe las lluvias a mitad del verano. Agricultura precisará el impacto total cuando termine la recolección.