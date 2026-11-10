María José Presa Lecuna será la Reina de Navidad en Querétaro

El Patronato presentó a la joven que participará en las actividades culturales y tradicionales; su coronación está prevista para el 10 de diciembre.

Fátima Vargas García, con corona y banda, y María José Presa Lecuna, reina electa, sentadas frente a un mural con un violonchelo

La proclamación de María José Presa Lecuna como Reina de las Fiestas de Navidad 2026 será el 19 de noviembre en el Palacio Conín.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Nov 10, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 10 de noviembre de 2026.- El Patronato de las Fiestas del Estado de Querétaro presentó a María José Presa Lecuna como Reina de las Fiestas de Navidad 2026, quien tendrá una participación activa en las actividades culturales y tradicionales que se desarrollarán durante los próximos meses.

La directora del Patronato, Gloria García Alcocer, explicó que la intención es que la nueva representante tenga un papel cercano con la ciudadanía y se involucre en la promoción de las costumbres que distinguen a las celebraciones navideñas en Querétaro.

García Alcocer indicó que la figura de la reina ha evolucionado. Ahora se busca que las jóvenes no solamente participen en los actos protocolarios, sino que desarrollen actividades de carácter social y cultural.

“Son niñas que trabajaron, que harán posible que se entienda que son representantes de la juventud queretana, que trabaja, que estudia, que propone, que hacen cosas valiosas”, puntualizó la directora.

García Alcocer reconoció también el trabajo realizado por Fátima Vargas García, quien concluye su periodo como Reina de Navidad 2025 y acompañó las actividades del Patronato durante su representación.

La proclamación de María José será el 19 de noviembre en el Palacio Conín. Su coronación, el 10 de diciembre.

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