Querétaro reporta 31,914 baches atendidos con 83.3 mdp

Cuadrillas de Obras Públicas trabajan de noche y de madrugada para reducir afectaciones al tránsito; el Municipio reporta 83.3 millones de pesos invertidos.

Hombre con carretilla de asfalto junto a cuatro trabajadores con palas durante el bacheo nocturno en Querétaro

Obras Públicas contabiliza 127,657 metros cuadrados de superficie atendida.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 15, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de octubre de 2026.- El Municipio de Querétaro ha atendido 31,914 baches con una inversión de 83.3 millones de pesos, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Obras Públicas.

El alcalde Felifer Macías supervisó a las 5:30 horas los trabajos de mantenimiento vial que las cuadrillas realizan durante la noche y la madrugada. Lo acompañó el secretario de Obras Públicas, Ángel Herrera Ramírez.

Macías explicó que se trabaja en esos horarios para reducir afectaciones al tránsito: “los trabajos que hacemos en la noche y en la madrugada” buscan que la circulación diurna no se detenga por las obras. El mismo esquema de trabajos nocturnos se aplica en otras intervenciones del Municipio.

Cuadrilla con palas y dos hombres junto a un cami\u00f3n de volteo y un bache rellenado con asfalto en Quer\u00e9taro El Municipio ha atendido 31,914 baches con una inversión de 83.3 millones de pesos. rotativo.com.mx

La Secretaría de Obras Públicas contabiliza 127,657 metros cuadrados de superficie atendida. Ese avance corresponde a las acciones de bacheo realizadas en las vialidades municipales.

Las delegaciones Centro Histórico, Epigmenio González y Félix Osores Sotomayor forman parte de las zonas donde se concentran los trabajos de mantenimiento.

Para reportar un bache, la ciudadanía puede llamar al 442 817 1238, línea que supervisa el propio alcalde, o al 070. También puede hacerlo por las redes sociales oficiales del Municipio.

Los reportes se atienden en menos de 48 horas, un compromiso que ya había refrendado la administración durante la temporada de lluvias.

Hombre con carretilla de asfalto junto a un cami\u00f3n de volteo durante el bacheo nocturno en Quer\u00e9taro Las cuadrillas de Obras Públicas trabajan durante la noche y la madrugada para reducir afectaciones al tránsito. rotativo.com.mx

El Municipio da mantenimiento a las vialidades durante todo el año, con bacheo y reencarpetado. Concluida la temporada de lluvias, se reforzarán los trabajos.

En lo que va de la temporada se han acumulado más de 670 milímetros de lluvia, por encima de lo registrado en 2025.

Las vialidades federales, como Paseo de la República, la carretera 57 y los circuitos Norponiente y Surponiente, no son competencia municipal.

Trabajador con chaleco amarillo estrecha la mano de un hombre junto a un bache rellenado con asfalto en Quer\u00e9taro El Municipio reconoció a los camineros con motivo de su día. rotativo.com.mx

El Municipio atiende esos casos mediante solicitudes a las autoridades competentes. Lo mismo ocurre con los registros de la Comisión Federal de Electricidad, que se gestionan con la dependencia.

El Municipio aprovechó la ocasión para reconocer a los camineros con motivo de su día.

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