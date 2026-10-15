Querétaro, 15 de octubre de 2026.- El Municipio de Querétaro ha atendido 31,914 baches con una inversión de 83.3 millones de pesos, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Obras Públicas.
El alcalde Felifer Macías supervisó a las 5:30 horas los trabajos de mantenimiento vial que las cuadrillas realizan durante la noche y la madrugada. Lo acompañó el secretario de Obras Públicas, Ángel Herrera Ramírez.
Macías explicó que se trabaja en esos horarios para reducir afectaciones al tránsito: “los trabajos que hacemos en la noche y en la madrugada” buscan que la circulación diurna no se detenga por las obras. El mismo esquema de trabajos nocturnos se aplica en otras intervenciones del Municipio.
El Municipio ha atendido 31,914 baches con una inversión de 83.3 millones de pesos. rotativo.com.mx
La Secretaría de Obras Públicas contabiliza 127,657 metros cuadrados de superficie atendida. Ese avance corresponde a las acciones de bacheo realizadas en las vialidades municipales.
Las delegaciones Centro Histórico, Epigmenio González y Félix Osores Sotomayor forman parte de las zonas donde se concentran los trabajos de mantenimiento.
Para reportar un bache, la ciudadanía puede llamar al 442 817 1238, línea que supervisa el propio alcalde, o al 070. También puede hacerlo por las redes sociales oficiales del Municipio.
Los reportes se atienden en menos de 48 horas, un compromiso que ya había refrendado la administración durante la temporada de lluvias.
Las cuadrillas de Obras Públicas trabajan durante la noche y la madrugada para reducir afectaciones al tránsito. rotativo.com.mx
El Municipio da mantenimiento a las vialidades durante todo el año, con bacheo y reencarpetado. Concluida la temporada de lluvias, se reforzarán los trabajos.
En lo que va de la temporada se han acumulado más de 670 milímetros de lluvia, por encima de lo registrado en 2025.
Las vialidades federales, como Paseo de la República, la carretera 57 y los circuitos Norponiente y Surponiente, no son competencia municipal.
El Municipio reconoció a los camineros con motivo de su día. rotativo.com.mx
El Municipio atiende esos casos mediante solicitudes a las autoridades competentes. Lo mismo ocurre con los registros de la Comisión Federal de Electricidad, que se gestionan con la dependencia.
El Municipio aprovechó la ocasión para reconocer a los camineros con motivo de su día.