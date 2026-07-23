Vinculan a proceso a tres hombres por banda de secuestradores exprés en taxi en la CDMX

La Fiscalía CDMX acreditó la probable participación de Fausto "N", Jaime "N" y José "N" en el delito de asociación delictuosa, derivada del análisis de ocho investigaciones por secuestros cometidos entre 2024 y 2026.

Ficha de presentación de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX con los tres hombres vinculados a proceso por secuestros exprés en taxi en colonias del centro de la ciudad

Fausto "N", Jaime "N" y José "N", vinculados a proceso por asociación delictuosa en una banda de secuestros exprés en taxi que habría operado en la alcaldía Cuauhtémoc entre 2024 y 2026

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 23 de julio de 2026.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de Fausto "N", Jaime "N" y José "N" por su probable participación en el delito de asociación delictuosa.

La determinación es resultado del análisis conjunto de ocho investigaciones por secuestros exprés registrados entre junio de 2024 y marzo de 2026.

Las indagatorias identificaron un grupo de al menos cinco personas que habría operado principalmente en las colonias Juárez, Centro y Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc. Según la investigación, sus integrantes se habrían coordinado para planear y ejecutar secuestros exprés.

El patrón del modus operandi

En los casos analizados, las víctimas abordaban vehículos con cromática de taxi y, durante el trayecto, habrían recibido bebidas adulteradas con benzodiazepinas que les provocaban la pérdida del conocimiento. Al recuperar el estado de alerta, habrían sido despojadas de pertenencias y forzadas a proporcionar acceso a su banca móvil, desde la cual se realizaban operaciones para disponer del dinero de sus cuentas.

Uno de los casos ocurrió el 15 de junio de 2024, cuando un hombre abordó un taxi en la colonia Juárez. De acuerdo con la denuncia, el conductor le ofreció agua y, tras ingerirla, perdió el conocimiento.

Al despertar se encontraba en otro vehículo, donde el conductor y otros dos hombres lo habrían amenazado con un arma punzocortante y despojado de dinero, joyas, tarjetas bancarias y teléfono celular.

La investigación

Para esclarecer estos hechos, agentes de la Policía de Investigación (PDI) analizaron videograbaciones públicas y privadas, realizaron seguimientos perimetrales con apoyo del C5 y practicaron reconocimientos fotográficos.

Esas diligencias, en conjunto con dictámenes periciales, permitieron corroborar las coincidencias entre los casos e identificar a los probables responsables.

Con esos elementos, el Ministerio Público solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión contra los tres investigados. El 16 de julio de 2026, agentes de la PDI las ejecutaron en dos frentes: Fausto "N" y José "N" fueron aprehendidos en el municipio de Tlalnepantla en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, mientras que Jaime "N" fue detenido en la colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.

Situación jurídica

Durante las audiencias, el agente del Ministerio Público sustentó la imputación contra los tres hombres, quienes quedaron vinculados a proceso por el delito de asociación delictuosa y permanecerán en prisión preventiva. El juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía CDMX informó que mantendrá el trabajo coordinado entre el Ministerio Público, la Policía de Investigación y los servicios periciales para esclarecer los hechos, identificar a todas las personas involucradas y procurar justicia a las víctimas.

En cumplimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales, las personas mencionadas se consideran inocentes y serán tratadas como tales mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia de un órgano jurisdiccional competente.

seguridad criminalidad sucesos cdmx

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