Ciudad de México, 23 de julio de 2026.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de Fausto "N", Jaime "N" y José "N" por su probable participación en el delito de asociación delictuosa.

La determinación es resultado del análisis conjunto de ocho investigaciones por secuestros exprés registrados entre junio de 2024 y marzo de 2026.

Las indagatorias identificaron un grupo de al menos cinco personas que habría operado principalmente en las colonias Juárez, Centro y Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc. Según la investigación, sus integrantes se habrían coordinado para planear y ejecutar secuestros exprés.

El patrón del modus operandi

En los casos analizados, las víctimas abordaban vehículos con cromática de taxi y, durante el trayecto, habrían recibido bebidas adulteradas con benzodiazepinas que les provocaban la pérdida del conocimiento. Al recuperar el estado de alerta, habrían sido despojadas de pertenencias y forzadas a proporcionar acceso a su banca móvil, desde la cual se realizaban operaciones para disponer del dinero de sus cuentas.

Uno de los casos ocurrió el 15 de junio de 2024, cuando un hombre abordó un taxi en la colonia Juárez. De acuerdo con la denuncia, el conductor le ofreció agua y, tras ingerirla, perdió el conocimiento.

Al despertar se encontraba en otro vehículo, donde el conductor y otros dos hombres lo habrían amenazado con un arma punzocortante y despojado de dinero, joyas, tarjetas bancarias y teléfono celular.

La investigación

Para esclarecer estos hechos, agentes de la Policía de Investigación (PDI) analizaron videograbaciones públicas y privadas, realizaron seguimientos perimetrales con apoyo del C5 y practicaron reconocimientos fotográficos.

Esas diligencias, en conjunto con dictámenes periciales, permitieron corroborar las coincidencias entre los casos e identificar a los probables responsables.

Con esos elementos, el Ministerio Público solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión contra los tres investigados. El 16 de julio de 2026, agentes de la PDI las ejecutaron en dos frentes: Fausto "N" y José "N" fueron aprehendidos en el municipio de Tlalnepantla en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, mientras que Jaime "N" fue detenido en la colonia Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.

Situación jurídica

Durante las audiencias, el agente del Ministerio Público sustentó la imputación contra los tres hombres, quienes quedaron vinculados a proceso por el delito de asociación delictuosa y permanecerán en prisión preventiva. El juez fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía CDMX informó que mantendrá el trabajo coordinado entre el Ministerio Público, la Policía de Investigación y los servicios periciales para esclarecer los hechos, identificar a todas las personas involucradas y procurar justicia a las víctimas.

En cumplimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales, las personas mencionadas se consideran inocentes y serán tratadas como tales mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia de un órgano jurisdiccional competente.