Sinaloa, 23 de julio de 2026.- Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron en Escuinapa, Sinaloa, a una mujer identificada con el alias de "La Vaquita", durante un operativo en el que le fueron aseguradas cuatro armas largas, 39 cargadores, 930 cartuchos útiles, equipo táctico y dos vehículos.

De acuerdo con el informe oficial, el material confiscado quedó bajo resguardo de las autoridades. La detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que conduce las investigaciones para establecer el origen del arsenal y determinar si la mujer mantiene vínculos con algún grupo delictivo que opera en la región.

"La Vaquita" fue detenida en Escuinapa, Sinaloa, durante un operativo de la Secretaría de Marina. En el suelo, parte del arsenal asegurado: cuatro armas largas, 39 cargadores y 930 cartuchos útiles. rotativo.com.mx

La Marina señaló que el operativo forma parte de las acciones de reforzamiento de la seguridad y el combate a la delincuencia organizada en Sinaloa, entidad que ha sido escenario de operativos conjuntos de fuerzas federales a lo largo del último año, incluyendo acciones en los límites de Escuinapa y El Rosario.