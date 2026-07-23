Marina detiene a "La Vaquita" en Escuinapa con cuatro armas largas y 930 cartuchos

La detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal mientras las autoridades investigan sus posibles vínculos con grupos delictivos en la región.

Mujer detenida frente a lona de Marina, flanqueada por elementos navales; en el suelo, arsenal confiscado. Dos encuadres adicionales muestran a la misma persona portando chaleco táctico. Todos los rostros aparecen protegidos.

"La Vaquita" fue detenida en Escuinapa, Sinaloa, durante un operativo de la Secretaría de Marina. En el suelo, parte del arsenal asegurado: cuatro armas largas, 39 cargadores y 930 cartuchos útiles.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 23, 2026
Mariana Torres García

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Sinaloa, 23 de julio de 2026.- Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron en Escuinapa, Sinaloa, a una mujer identificada con el alias de "La Vaquita", durante un operativo en el que le fueron aseguradas cuatro armas largas, 39 cargadores, 930 cartuchos útiles, equipo táctico y dos vehículos.

De acuerdo con el informe oficial, el material confiscado quedó bajo resguardo de las autoridades. La detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que conduce las investigaciones para establecer el origen del arsenal y determinar si la mujer mantiene vínculos con algún grupo delictivo que opera en la región.

Mujer detenida frente a lona de Marina, flanqueada por elementos navales; en el suelo, arsenal confiscado. Dos encuadres adicionales muestran a la misma persona portando chaleco t\u00e1ctico. Todos los rostros aparecen protegidos. "La Vaquita" fue detenida en Escuinapa, Sinaloa, durante un operativo de la Secretaría de Marina. En el suelo, parte del arsenal asegurado: cuatro armas largas, 39 cargadores y 930 cartuchos útiles. rotativo.com.mx

La Marina señaló que el operativo forma parte de las acciones de reforzamiento de la seguridad y el combate a la delincuencia organizada en Sinaloa, entidad que ha sido escenario de operativos conjuntos de fuerzas federales a lo largo del último año, incluyendo acciones en los límites de Escuinapa y El Rosario.

seguridad criminalidad sucesos sinaloa

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