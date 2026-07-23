Quinta generación de BLOQUERS abre registro hasta el 24 de julio; el programa ha impulsado más de 2 mil 500 emprendimientos

En cuatro generaciones previas, participantes reportaron ventas superiores a 600 millones de pesos y generaron más de 2 mil empleos.

Póster de convocatoria de la quinta generación de BLOQUERS 2026, programa de incubación del municipio de Querétaro, con fecha límite de registro 24 de julio.

Convocatoria de la quinta generación de BLOQUERS 2026, programa de emprendimiento del municipio de Querétaro.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 23 de julio de 2026.- Emprendedores con una idea en borrador, un prototipo en desarrollo o un negocio que ya opera tienen hasta el viernes 24 de julio para registrarse en la quinta generación de BLOQUERS, el programa de emprendimiento del municipio de Querétaro. El registro es gratuito y se realiza escaneando el código QR de la convocatoria, que redirige a un enlace de WhatsApp.

El programa ofrece cuatro rutas de acompañamiento según el estado del proyecto. La ruta de Ideación está dirigida a quienes tienen una idea y buscan validar si puede convertirse en negocio. La de Incubación acompaña a quienes ya cuentan con un producto, servicio o prototipo y necesitan estructurar su modelo de negocio.

La Aceleración está orientada a empresas con ventas mínimas de un millón de pesos anuales que buscan innovar. Y la ruta Startups ofrece un espacio para founders que quieren conectar, aprender y trabajar en comunidad.

El presidente municipal Felifer Macías llamó a sumarse a la convocatoria.

"Ya abrimos la convocatoria a la 5ª generación de BLOQUERS, nuestro programa para impulsar a las y los emprendedores de Querétaro. Queremos que tu negocio sea la próxima historia de éxito de Querétaro. Inscríbete antes de este viernes", señaló.

En sus cuatro generaciones anteriores, BLOQUERS ha acompañado a más de 2 mil 500 proyectos y emprendimientos. La generación más reciente reportó ventas anuales superiores a los 600 millones de pesos entre sus participantes, un incremento de ventas del siete por ciento, más de 200 nuevas empresas constituidas y más de 2 mil empleos generados, de acuerdo con datos del municipio.

Quienes resulten inscritos recibirán capacitación en sesiones presenciales en el Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE o en modalidad virtual.

El programa incluye mentorías, vinculación con empresas y aliados estratégicos, así como acompañamiento para el crecimiento y consolidación del negocio, informó el municipio.

negocios emprendedurismo bloque gobierno

Reciente

Centro Federal de Readaptación Social donde permanecía recluido Santiago "N" antes de recibir sentencia.
Seguridad

FGR obtiene sentencia de 105 años contra líder criminal por delincuencia organizada y secuestro en Morelos

El Ministerio Público Federal aportó las pruebas que sustentaron la pena máxima contra quien coordinó delincuencia organizada, secuestro y delitos contra la salud entre 2012 y 2019.

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, durante la inauguración de "Patrimonio medieval serbio en peligro" en el MNCM, Ciudad de México, 24 de julio de 2026.
México

Exposición "Patrimonio medieval serbio en peligro" abre en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo

La muestra, fruto de las relaciones diplomáticas de 80 años entre México y Serbia, estará abierta en el MNCM hasta octubre con entrada gratuita.

Violinista sostiene su estuche frente al Congreso de los Diputados en Madrid, con bandera de México al fondo
Querétaro

Músicos queretanos representan a México con recital en el Instituto Cultural en Madrid

La violinista Myrna Barrios y el bajista Alonso Hernández interpretaron obras de Revueltas, Ponce y Moncayo ante el público español.

Foto grupal de nueve integrantes de las delegaciones de UPQ, UTC y UP Santa Rosa Jáuregui tras la firma del convenio de pase directo
Querétaro

UPQ, UTC y UP Santa Rosa crean pase directo para aspirantes sin lugar en Querétaro

La UTC reconocerá el examen de la UPQ, y la UP Santa Rosa condonará la ficha y el curso propedéutico a quienes se integren por esta vía.