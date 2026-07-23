Querétaro, 23 de julio de 2026.- Emprendedores con una idea en borrador, un prototipo en desarrollo o un negocio que ya opera tienen hasta el viernes 24 de julio para registrarse en la quinta generación de BLOQUERS, el programa de emprendimiento del municipio de Querétaro. El registro es gratuito y se realiza escaneando el código QR de la convocatoria, que redirige a un enlace de WhatsApp.
El programa ofrece cuatro rutas de acompañamiento según el estado del proyecto. La ruta de Ideación está dirigida a quienes tienen una idea y buscan validar si puede convertirse en negocio. La de Incubación acompaña a quienes ya cuentan con un producto, servicio o prototipo y necesitan estructurar su modelo de negocio.
La Aceleración está orientada a empresas con ventas mínimas de un millón de pesos anuales que buscan innovar. Y la ruta Startups ofrece un espacio para founders que quieren conectar, aprender y trabajar en comunidad.
El presidente municipal Felifer Macías llamó a sumarse a la convocatoria.
"Ya abrimos la convocatoria a la 5ª generación de BLOQUERS, nuestro programa para impulsar a las y los emprendedores de Querétaro. Queremos que tu negocio sea la próxima historia de éxito de Querétaro. Inscríbete antes de este viernes", señaló.
En sus cuatro generaciones anteriores, BLOQUERS ha acompañado a más de 2 mil 500 proyectos y emprendimientos. La generación más reciente reportó ventas anuales superiores a los 600 millones de pesos entre sus participantes, un incremento de ventas del siete por ciento, más de 200 nuevas empresas constituidas y más de 2 mil empleos generados, de acuerdo con datos del municipio.
Quienes resulten inscritos recibirán capacitación en sesiones presenciales en el Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE o en modalidad virtual.
El programa incluye mentorías, vinculación con empresas y aliados estratégicos, así como acompañamiento para el crecimiento y consolidación del negocio, informó el municipio.