Ciudad de México, 13 de octubre de 2026.- La depresión tropical Veintiuno-E se intensificó a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, y dio origen a la tormenta tropical Trudy en el océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El centro del nuevo ciclón se localizó a 560 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, y a 790 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, Guerrero.

Trudy presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 km/h y avanza hacia el noroeste a 13 km/h. De acuerdo con el pronóstico del SMN, su circulación reforzará la probabilidad de lluvias en el sur y sureste del país.

Frente a las costas de Jalisco y Sinaloa, Simon se mantiene como huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Su centro se ubicó a 90 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 350 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa.

El huracán registra vientos máximos sostenidos de 150 km/h y rachas de 185 km/h. Se desplaza hacia el oeste a cuatro kilómetros por hora.

Sus bandas nubosas provocarán lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el este y sur de Nayarit, y chubascos de cinco a 25 milímetros en el centro y sur de Sinaloa.

En Nayarit y en el centro y sur de Sinaloa se prevén vientos sostenidos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h, y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura, condición que, según el organismo, disminuirá durante el día.

El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene tres zonas de vigilancia. La primera es por efectos de vientos de huracán en las Islas Marías, Nayarit. La segunda, también por vientos de huracán, va desde Escuinapa hasta Bahía Tempehuaya, en Sinaloa. La tercera, por vientos de tormenta tropical, abarca desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta Escuinapa.

Las precipitaciones podrían originar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

La Conagua exhortó a la población a permanecer atenta a los avisos del SMN y a seguir las recomendaciones de Protección Civil, y precisó que el organismo vigilará cualquier cambio en la intensidad y trayectoria de Simon.

Los avisos se publican en gob.mx/conagua y smn.conagua.gob.mx, en las cuentas de X @conagua_mx y @conagua_clima, y en las páginas de Facebook de Conagua y del SMN.