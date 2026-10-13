Silvia Amaya lidera encuesta estudiantil por Rectoría de la UAQ

La actual rectora registra 55.93% de las preferencias, con una ventaja de 46.02 puntos porcentuales sobre Rodrigo González Sánchez, su competidor más cercano.

Infograf\u00eda horizontal de M\u00e9trica Pol\u00edtica: Silvia Amaya Llano encabeza con 55.93% la encuesta por la Rector\u00eda de la UAQ

El estudio de Métrica Política aplicó 767 cuestionarios válidos entre estudiantes de la UAQ del 5 al 9 de octubre de 2026.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 12, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 12 de octubre de 2026.- Silvia Amaya Llano encabeza las preferencias estudiantiles rumbo al proceso de elección de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) para el periodo 2027-2030, al registrar 55.93% de las respuestas, de acuerdo con un estudio de opinión elaborado por Métrica Política.

El análisis, realizado del 5 al 9 de octubre de 2026, coloca en segundo lugar a Rodrigo González Sánchez, con 9.91%; seguido de Rosalba Galván Pichardo, con 8.47%, y Elena Gutiérrez Franco, con 4.95%.

Los resultados muestran una diferencia de 46.02 puntos porcentuales entre Amaya Llano y González Sánchez, lo que representa una ventaja considerable de la actual rectora entre los estudiantes consultados.

En conjunto, las otras tres candidaturas suman 23.33% de las preferencias, cifra inferior al porcentaje obtenido por Amaya Llano, quien concentra por sí sola más de la mitad de las respuestas registradas en el estudio.

Dos de cada diez estudiantes no definen su preferencia

El ejercicio demoscópico también identifica un segmento que aún no manifiesta una postura definida. El 11.08% de los estudiantes encuestados se declaró indeciso, mientras que el 9.65% respondió que no sabe o no contestó.

Ambos grupos representan el 20.73% de las respuestas, un porcentaje que mantiene abierta la posibilidad de movimientos en las preferencias conforme avance el proceso universitario.

Infograf\u00eda de M\u00e9trica Pol\u00edtica con la preferencia por candidatura a la Rector\u00eda de la UAQ; Silvia Amaya Llano suma 55.93% Silvia Amaya Llano, actual rectora de la UAQ, registra 55.93% de las preferencias en el estudio de Métrica Política. rotativo.com.mx

Continuidad y cuestionamientos, en el escenario electoral

Desde la perspectiva de comunicación política, Métrica Política identifica un contraste entre la narrativa de continuidad, resultados y propuestas impulsada por Silvia Amaya Llano, y los cuestionamientos a la administración universitaria planteados por sus contendientes.

No obstante, el análisis advierte que las diferencias registradas en las preferencias no pueden atribuirse exclusivamente a las estrategias de comunicación de las candidaturas, pues el posicionamiento electoral responde a distintos factores.

La firma considera que, por el momento, Amaya Llano mantiene una posición ampliamente superior entre los estudiantes participantes en el estudio. Sin embargo, la evolución de las campañas, la capacidad de convocatoria de cada aspirante y la participación de los diferentes sectores de la comunidad universitaria serán factores relevantes para el desarrollo y desenlace de la contienda.

Ficha técnica

El estudio de Métrica Política se realizó del 5 al 9 de octubre de 2026, mediante una muestra de 767 cuestionarios válidos. La ficha técnica reporta un margen de error de ±3.5% y un nivel de confianza del 95%.

Los resultados corresponden a las preferencias registradas durante el periodo de levantamiento y no constituyen una predicción definitiva del resultado electoral.

uaq rectoria encuesta

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