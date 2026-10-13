Querétaro, 12 de octubre de 2026.- Silvia Amaya Llano encabeza las preferencias estudiantiles rumbo al proceso de elección de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) para el periodo 2027-2030, al registrar 55.93% de las respuestas, de acuerdo con un estudio de opinión elaborado por Métrica Política.
El análisis, realizado del 5 al 9 de octubre de 2026, coloca en segundo lugar a Rodrigo González Sánchez, con 9.91%; seguido de Rosalba Galván Pichardo, con 8.47%, y Elena Gutiérrez Franco, con 4.95%.
Los resultados muestran una diferencia de 46.02 puntos porcentuales entre Amaya Llano y González Sánchez, lo que representa una ventaja considerable de la actual rectora entre los estudiantes consultados.
En conjunto, las otras tres candidaturas suman 23.33% de las preferencias, cifra inferior al porcentaje obtenido por Amaya Llano, quien concentra por sí sola más de la mitad de las respuestas registradas en el estudio.
Dos de cada diez estudiantes no definen su preferencia
El ejercicio demoscópico también identifica un segmento que aún no manifiesta una postura definida. El 11.08% de los estudiantes encuestados se declaró indeciso, mientras que el 9.65% respondió que no sabe o no contestó.
Ambos grupos representan el 20.73% de las respuestas, un porcentaje que mantiene abierta la posibilidad de movimientos en las preferencias conforme avance el proceso universitario.
Silvia Amaya Llano, actual rectora de la UAQ, registra 55.93% de las preferencias en el estudio de Métrica Política. rotativo.com.mx
Continuidad y cuestionamientos, en el escenario electoral
Desde la perspectiva de comunicación política, Métrica Política identifica un contraste entre la narrativa de continuidad, resultados y propuestas impulsada por Silvia Amaya Llano, y los cuestionamientos a la administración universitaria planteados por sus contendientes.
No obstante, el análisis advierte que las diferencias registradas en las preferencias no pueden atribuirse exclusivamente a las estrategias de comunicación de las candidaturas, pues el posicionamiento electoral responde a distintos factores.
La firma considera que, por el momento, Amaya Llano mantiene una posición ampliamente superior entre los estudiantes participantes en el estudio. Sin embargo, la evolución de las campañas, la capacidad de convocatoria de cada aspirante y la participación de los diferentes sectores de la comunidad universitaria serán factores relevantes para el desarrollo y desenlace de la contienda.
Ficha técnica
El estudio de Métrica Política se realizó del 5 al 9 de octubre de 2026, mediante una muestra de 767 cuestionarios válidos. La ficha técnica reporta un margen de error de ±3.5% y un nivel de confianza del 95%.
Los resultados corresponden a las preferencias registradas durante el periodo de levantamiento y no constituyen una predicción definitiva del resultado electoral.