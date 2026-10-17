San Juan del Río, 17 de octubre de 2026.- El registro de Morena para coordinar los trabajos de organización en San Juan del Río está abierto a toda la ciudadanía y no solo a militantes, aclaró el diputado local Edgar Inzunza Ballesteros al responder si la encuesta sería exclusiva de la militancia.
Inzunza señaló que los preceptos del movimiento contemplan un apartado para ciudadanos, por lo que cualquier persona que cumpla los requisitos puede inscribirse como aspirante y participar en el proceso, lo mismo que los militantes.
Con los municipios de menos de 25 mil habitantes la regla cambia: ahí se pregunta exclusivamente a la militancia. Cuando el municipio supera esa cifra, la coordinación se define por encuesta.
Para la medición, explicó, Morena recurre a varias encuestadoras y no a una sola, como ha hecho siempre, y quienes deciden quién encabeza los trabajos en San Juan del Río son los hombres y las mujeres del municipio mayores de 18 años.
Quien aún quiera participar, indicó, puede inscribirse hasta el día siguiente a la rueda de prensa, porque en ese momento cierra el registro.