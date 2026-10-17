Ciudadanos sin militancia pueden registrarse para coordinar Morena en San Juan del Río

El diputado local precisó que en municipios de menos de 25 mil habitantes solo se consulta a la militancia y que intervienen varias encuestadoras.

Rueda de prensa de Morena en San Juan del Río: un hombre habla ante el micrófono mientras otras personas con chalecos del partido lo acompañan sentadas.

El registro de Morena para coordinar San Juan del Río está abierto a toda la ciudadanía, no solo a militantes.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 17, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 17 de octubre de 2026.- El registro de Morena para coordinar los trabajos de organización en San Juan del Río está abierto a toda la ciudadanía y no solo a militantes, aclaró el diputado local Edgar Inzunza Ballesteros al responder si la encuesta sería exclusiva de la militancia.

Inzunza señaló que los preceptos del movimiento contemplan un apartado para ciudadanos, por lo que cualquier persona que cumpla los requisitos puede inscribirse como aspirante y participar en el proceso, lo mismo que los militantes.

Con los municipios de menos de 25 mil habitantes la regla cambia: ahí se pregunta exclusivamente a la militancia. Cuando el municipio supera esa cifra, la coordinación se define por encuesta.

Para la medición, explicó, Morena recurre a varias encuestadoras y no a una sola, como ha hecho siempre, y quienes deciden quién encabeza los trabajos en San Juan del Río son los hombres y las mujeres del municipio mayores de 18 años.

Quien aún quiera participar, indicó, puede inscribirse hasta el día siguiente a la rueda de prensa, porque en ese momento cierra el registro.

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