Mercadito de Día de Muertos llega al CEART de Querétaro

La Secretaría de Cultura estatal ofrecerá talleres, música y antojitos, además de un espacio de venta para productores y artesanos locales.

Presentación del Mercadito de Día de Muertos “Ahí vienen nuestros muertos” en el CEART de Querétaro, con funcionarias y funcionarios en el presídium y una muñeca artesanal de gran formato caracterizada de catrina.

La Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro anunció el Mercadito de Día de Muertos, que ofrecerá elementos para altares, talleres, música y antojitos con entrada libre.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 12, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 12 de octubre de 2026.- Calaveras, flores, veladoras, dulces típicos, máscaras y disfraces formarán parte de la oferta del Mercadito de Día de Muertos “Ahí vienen nuestros muertos”, que se realizará del 23 al 25 de octubre en el Centro de las Artes de Querétaro (CEART), con acceso gratuito.

La secretaria de Cultura del Estado de Querétaro, Ana Paola López Birlain, anunció que esta actividad busca acercar a las familias a las tradiciones mexicanas y facilitar la adquisición de los elementos necesarios para instalar sus altares de muertos.

Durante el encuentro también se ofrecerán talleres, música y antojitos, con el objetivo de generar un espacio de convivencia en el que las personas puedan disfrutar de las expresiones culturales y gastronómicas vinculadas con esta celebración.

La funcionaria explicó que el Día de Muertos es una tradición que se aprende en casa y se transmite a las nuevas generaciones, por lo que mantener estas costumbres representa una forma de preservar la identidad de las comunidades.

Subrayó que la elaboración de los elementos que conforman los altares involucra a numerosas personas, desde quienes cultivan las flores hasta quienes producen artesanías, velas y dulces tradicionales.

El mercadito, indicó, también funcionará como una plataforma para que comerciantes, productores y artesanos puedan ofrecer sus artículos y obtener ingresos a partir de la demanda de productos durante esta temporada.

López Birlain señaló que la iniciativa forma parte de las acciones para fomentar la economía creativa y promover el consumo de productos locales, al tiempo que se reconoce el trabajo de las personas que contribuyen a mantener vivas las tradiciones.

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