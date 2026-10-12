Querétaro, 12 de octubre de 2026.- El Gobierno de Querétaro ofreció intervenir como enlace entre maestros, alumnos y autoridades federales para atender el conflicto en el Instituto Tecnológico Regional, luego de recibir a representantes sindicales y personal administrativo que solicitaron apoyo para resolver sus inconformidades.

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, explicó que la administración estatal realizará gestiones ante la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que se establezca una mesa de diálogo y se escuchen las demandas de la comunidad educativa.

Detalló que los representantes del instituto acudieron a solicitar la intervención del gobernador debido a que, de acuerdo con su versión, no recibieron atención por parte de las autoridades educativas a las que previamente buscaron.

Precisó que la participación estatal se limitará inicialmente a facilitar el acercamiento, debido a que la atención del conflicto corresponde al ámbito federal.

“Vamos a tratar primero de sentarlos”, indicó.

El funcionario recordó que la administración estatal también ha promovido el diálogo en otros conflictos laborales, como los relacionados con trabajadores del sector salud, al considerar que la comunicación y el respeto son fundamentales para encontrar soluciones.

En el caso del Tecnológico Regional, señaló que los inconformes plantearon preocupaciones por el cierre del plantel sin previo aviso, la falta de comunicación con la dirección, las condiciones de infraestructura y el uso de los recursos.

Sostuvo que las primeras gestiones se realizarán de inmediato y, una vez que las autoridades federales confirmen su disposición para reunirse, se notificará a los maestros para avanzar en la instalación de la mesa.

Gudiño Torres expresó que el objetivo es que las autoridades y los inconformes puedan llegar a acuerdos que permitan resolver las diferencias y garantizar el funcionamiento de una institución que ha contribuido a la formación de profesionistas en el estado.