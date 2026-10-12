Querétaro ofrece mediar en conflicto del Tecnológico Regional

Los inconformes denuncian el cierre del plantel sin previo aviso, falta de comunicación con la dirección, condiciones de infraestructura y el uso de los recursos.

Funcionario de traje gris habla con micrófono en conferencia de prensa sobre el conflicto del Tecnológico Regional en Querétaro

El Gobierno de Querétaro gestionará ante la Segob y la SEP la instalación de una mesa de diálogo para atender el conflicto en el Instituto Tecnológico Regional.

Getting your Trinity Audio player ready...
Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 12, 2026
Silvia Chávez
See Full Bio

Querétaro, 12 de octubre de 2026.- El Gobierno de Querétaro ofreció intervenir como enlace entre maestros, alumnos y autoridades federales para atender el conflicto en el Instituto Tecnológico Regional, luego de recibir a representantes sindicales y personal administrativo que solicitaron apoyo para resolver sus inconformidades.

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, explicó que la administración estatal realizará gestiones ante la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que se establezca una mesa de diálogo y se escuchen las demandas de la comunidad educativa.

Detalló que los representantes del instituto acudieron a solicitar la intervención del gobernador debido a que, de acuerdo con su versión, no recibieron atención por parte de las autoridades educativas a las que previamente buscaron.

Precisó que la participación estatal se limitará inicialmente a facilitar el acercamiento, debido a que la atención del conflicto corresponde al ámbito federal.

“Vamos a tratar primero de sentarlos”, indicó.

El funcionario recordó que la administración estatal también ha promovido el diálogo en otros conflictos laborales, como los relacionados con trabajadores del sector salud, al considerar que la comunicación y el respeto son fundamentales para encontrar soluciones.

En el caso del Tecnológico Regional, señaló que los inconformes plantearon preocupaciones por el cierre del plantel sin previo aviso, la falta de comunicación con la dirección, las condiciones de infraestructura y el uso de los recursos.

Sostuvo que las primeras gestiones se realizarán de inmediato y, una vez que las autoridades federales confirmen su disposición para reunirse, se notificará a los maestros para avanzar en la instalación de la mesa.

Gudiño Torres expresó que el objetivo es que las autoridades y los inconformes puedan llegar a acuerdos que permitan resolver las diferencias y garantizar el funcionamiento de una institución que ha contribuido a la formación de profesionistas en el estado.

gobierno segob itq educacion

Reciente

Martín Arango García, presidente estatal del PAN, descarta sanciones a aspirantes a la coordinación en Querétaro
Querétaro

Arango descarta sanciones al PAN por veda interna en Querétaro

Martín Arango sostiene que los aspirantes respetaron las restricciones del partido, pese a los cuestionamientos por fotografías con liderazgos políticos.

Martín Arango García, presidente estatal del PAN, habla sobre alianzas rumbo a 2027 en Querétaro
Querétaro

PAN Querétaro va sin alianza con PRI en elecciones 2027

Martín Arango sostiene que el partido tiene fuerza suficiente para competir por separado y confirma la participación de ciudadanos sin militancia en las coordinaciones.

Integrante del PAN en conferencia en el Comité Directivo Estatal sobre la coordinación estatal del partido en Querétaro
Editorial

PAN retrasa definición en Querétaro; Kuri tiene peso en decisión

La reunión con el CEN del 13 de octubre podría definir las fechas de los nombramientos; Arango promete publicar encuestas y resultados.

Martín Arango García, dirigente estatal del PAN en Querétaro, habla con un micrófono frente a un fondo con el logotipo del PAN Querétaro.
Editorial

PAN Querétaro concluye encuestas y pasa a designar coordinadores

El Comité Directivo Estatal sesionará en fecha por definir y la Comisión Permanente estatal anunciará los nombramientos junto con el Comité Ejecutivo Nacional.