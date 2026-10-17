San Juan del Río, 17 de octubre de 2026.- El diputado local Edgar Inzunza Ballesteros informó que se registró como aspirante a coordinar los trabajos de organización de Morena en San Juan del Río, un trámite que realizó dos días antes de darlo a conocer en rueda de prensa.
Inzunza explicó que participa como militante del movimiento y que el registro responde a la convocatoria del partido, cuyo propósito es coordinar la organización y la promoción de las acciones que la Cuarta Transformación realiza desde sus gobiernos y al interior del partido.
Precisó que el trámite no es para la presidencia municipal ni para un cargo federal, y que por ahora solo se inscribió en el proceso de su municipio.
Según dijo, esperó a que el registro quedara hecho para anunciarlo. Varias personas le habían preguntado por mensaje y por llamada, y prefirió no adelantarse porque en redes sociales cualquier gesto genera especulación.
El procedimiento, detalló, se aplica por municipio: si se inscriben más de seis personas, todas pasan por un sondeo inicial y los seis mejor ubicados llegan a una encuesta. Inzunza señaló que esa metodología no se ha movido para San Juan del Río ni para ningún otro municipio del estado, y atribuyó la confirmación a Santiago Nieto, a quien se refirió como su coordinador.
Los tiempos de cada proceso corresponden a la Comisión Nacional de Elecciones, indicó, aunque todo deberá estar definido a más tardar en los primeros días de diciembre: coordinaciones municipales, de distritos federales y de distritos locales.