Morena definirá con encuesta quién coordina San Juan del Río

El diputado local precisó que, si hay más de seis inscritos, se aplicará un sondeo inicial y una encuesta a los seis mejor ubicados.

Edgar Inzunza Ballesteros muestra su solicitud de registro para la coordinación municipal de Morena en San Juan del Río durante una rueda de prensa.
Edgar Inzunza Ballesteros se registró dos días antes de anunciarlo y aclaró que el trámite no es para la presidencia municipal.
Getting your Trinity Audio player ready...
Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 17, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 17 de octubre de 2026.- El diputado local Edgar Inzunza Ballesteros informó que se registró como aspirante a coordinar los trabajos de organización de Morena en San Juan del Río, un trámite que realizó dos días antes de darlo a conocer en rueda de prensa.

Inzunza explicó que participa como militante del movimiento y que el registro responde a la convocatoria del partido, cuyo propósito es coordinar la organización y la promoción de las acciones que la Cuarta Transformación realiza desde sus gobiernos y al interior del partido.

Precisó que el trámite no es para la presidencia municipal ni para un cargo federal, y que por ahora solo se inscribió en el proceso de su municipio.

Según dijo, esperó a que el registro quedara hecho para anunciarlo. Varias personas le habían preguntado por mensaje y por llamada, y prefirió no adelantarse porque en redes sociales cualquier gesto genera especulación.

El procedimiento, detalló, se aplica por municipio: si se inscriben más de seis personas, todas pasan por un sondeo inicial y los seis mejor ubicados llegan a una encuesta. Inzunza señaló que esa metodología no se ha movido para San Juan del Río ni para ningún otro municipio del estado, y atribuyó la confirmación a Santiago Nieto, a quien se refirió como su coordinador.

Los tiempos de cada proceso corresponden a la Comisión Nacional de Elecciones, indicó, aunque todo deberá estar definido a más tardar en los primeros días de diciembre: coordinaciones municipales, de distritos federales y de distritos locales.

coordinación municipal edgar inzunza morena política proceso interno querétaro san juan del río

Reciente

Un hombre con chaleco guinda habla ante el micrófono en una rueda de prensa de Morena sobre la coordinación en San Juan del Río, mientras otra persona escucha detrás.
Política

En Morena de San Juan del Río todos tendrán que medirse

El diputado local afirmó que la dirigencia fijó la medición como regla para todos y reconoció el trabajo de quienes ya han manifestado interés.

Grupo de adultos y niños posa frente a la lona del Congreso de las Familias en Querétaro 2026
Querétaro

Capacitación y estrategias para las familias de la zona metropolitana

El Instituto Municipal de la Familia convocó a los municipios de la zona metropolitana a un encuentro con una asistencia estimada de mil 500 personas.

Rueda de prensa de Morena en San Juan del Río: un hombre habla ante el micrófono mientras otras personas con chalecos del partido lo acompañan sentadas.
Política

Cualquier ciudadano puede inscribirse a la coordinación de Morena

El diputado local precisó que en municipios de menos de 25 mil habitantes solo se consulta a la militancia y que intervienen varias encuestadoras.

Dos personas vinculadas a proceso por asalto en Cuicatlán, custodiadas por agentes de la AEI de la Fiscalía de Oaxaca
Seguridad

Se arrojó a un barranco para ponerse a salvo de un asalto

La Fiscalía de Oaxaca informó que un juez fijó prisión preventiva justificada y tres meses de investigación complementaria.