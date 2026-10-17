En Morena de San Juan del Río todos tendrán que medirse

El diputado local afirmó que la dirigencia fijó la medición como regla para todos y reconoció el trabajo de quienes ya han manifestado interés.

Un hombre con chaleco guinda habla ante el micrófono en una rueda de prensa de Morena sobre la coordinación en San Juan del Río, mientras otra persona escucha detrás.

Quien quiera coordinar Morena en San Juan del Río tendrá que medirse y no hay cuotas, se afirmó en la rueda de prensa.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 17, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 17 de octubre de 2026.- El diputado local Edgar Inzunza Ballesteros descartó que exista una cuota o un acuerdo de cúpula en Morena para definir quién coordinará los trabajos del partido en San Juan del Río, y afirmó que todos los aspirantes tendrán que medirse.

El acuerdo vigente a nivel nacional, y lo que marca la norma, es la medición, dijo Inzunza: no hay cuotas y quien quiera participar tiene que medirse. Esa postura, añadió, la fijó la dirigencia desde el inicio, ya se hizo saber a todos los interesados y obliga a cada aspirante a pasar por el escrutinio ciudadano.

Calculó que de 10 a 15 personas se inscribirán, aunque habrá que ver quiénes lo hagan al cierre del registro.

A su juicio, quienes han levantado la mano en San Juan del Río cuentan con méritos y no cree que participen a la ligera. Reconoció el trabajo de los compañeros que ya manifestaron su interés y sostuvo que todos han hecho su labor.

El Partido Verde y el PT, precisó, tendrán sus propios procesos.

Consultado sobre otros aspirantes, dijo que no le corresponde cuestionar a ninguno y que todos los que cumplan los requisitos, militantes o ciudadanos, pueden participar.

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