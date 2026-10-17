San Juan del Río, 17 de octubre de 2026.- El diputado local Edgar Inzunza Ballesteros descartó que exista una cuota o un acuerdo de cúpula en Morena para definir quién coordinará los trabajos del partido en San Juan del Río, y afirmó que todos los aspirantes tendrán que medirse.
El acuerdo vigente a nivel nacional, y lo que marca la norma, es la medición, dijo Inzunza: no hay cuotas y quien quiera participar tiene que medirse. Esa postura, añadió, la fijó la dirigencia desde el inicio, ya se hizo saber a todos los interesados y obliga a cada aspirante a pasar por el escrutinio ciudadano.
Calculó que de 10 a 15 personas se inscribirán, aunque habrá que ver quiénes lo hagan al cierre del registro.
A su juicio, quienes han levantado la mano en San Juan del Río cuentan con méritos y no cree que participen a la ligera. Reconoció el trabajo de los compañeros que ya manifestaron su interés y sostuvo que todos han hecho su labor.
El Partido Verde y el PT, precisó, tendrán sus propios procesos.
Consultado sobre otros aspirantes, dijo que no le corresponde cuestionar a ninguno y que todos los que cumplan los requisitos, militantes o ciudadanos, pueden participar.