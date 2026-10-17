Huracán Trudy traerá lluvias intensas a Colima y Michoacán

Conagua prevé rachas de hasta 120 km/h y oleaje de 5 a 7 metros en costas de Jalisco, Colima y Michoacán por el huracán

Imagen satelital GOES-19 del huracán Trudy frente a las costas del Pacífico mexicano

Imagen satelital GOES-19 del huracán Trudy, 17 de octubre de 2026, 09:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Foto: Conagua/SMN
Getting your Trinity Audio player ready...
Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 17, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Ciudad de México, 17 de octubre de 2026.- El huracán Trudy, de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, originará lluvias intensas en Colima y Michoacán, de acuerdo con el Aviso Meteorológico 129-26 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), emitido a las 09:30 horas.

Las lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros (mm), se registrarán en el sur y la costa de Colima y Michoacán. Serán muy fuertes, de 50 a 75 mm, en la costa y el sur de Jalisco y en el sur de Nayarit, y fuertes, de 25 a 50 mm, en el suroeste de Guerrero.

En las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, el fenómeno ocasionará viento de 80 a 90 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 100 a 120 km/h, y oleaje de 5 a 7 metros (m) de altura. En la costa de Guerrero, el viento será de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h y olas de 2 a 3 m.

A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, Trudy se localizó aproximadamente a 270 kilómetros (km) al sur de Manzanillo, Colima, y a 425 km al oeste de Acapulco, Guerrero. Presenta vientos máximos sostenidos de 150 km/h, rachas de 185 km/h y un desplazamiento hacia el noroeste a 17 km/h.

Por ello, el SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América, estableció una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta Mita hasta San Blas, Nayarit. Se mantiene la zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Manzanillo, Colima, hasta Cabo Corrientes, Jalisco, y la zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Manzanillo hasta Punta San Telmo, Michoacán.

También permanece la zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Manzanillo, Colima, hasta Zihuatanejo, Guerrero, y desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta San Blas, Nayarit, incluidas las islas Marías.

Las precipitaciones podrían originar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en las zonas bajas de los estados mencionados. Por ello, Conagua exhortó a la población a permanecer atenta a los avisos del SMN y a seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Para mantenerse informado, el organismo remitió a las páginas www.gob.mx/conagua y https://smn.conagua.gob.mx; a las cuentas de X @conagua_mx y @conagua_clima, y a las páginas de Facebook https://www.facebook.com/conaguamx y https://www.facebook.com/smnmexico.

colima conagua huracán trudy jalisco michoacán nayarit protección civil servicio meteorológico nacional

Reciente

Una policía municipal sujeta a dos hombres de espaldas a una patrulla, con los rostros difuminados.
Seguridad

Aseguran a dos hombres tras reporte de riña familiar

Policías de la SSPMQ los aseguraron tras el señalamiento de la persona reportante. La Fiscalía General del Estado determinará su situación jurídica.

Mujer habla desde un podio con micrófonos frente a una pantalla con el logotipo del Congreso de las Familias
Querétaro

Congreso en Querétaro da a las familias herramientas de comunicación

El encuentro reúne talleres, conversatorios, obras de teatro y dinámicas de integración para que las familias tomen decisiones asertivas y mejoren su comunicación.

Un hombre con chaleco guinda habla ante el micrófono en una rueda de prensa de Morena sobre la coordinación en San Juan del Río, mientras otra persona escucha detrás.
Política

En Morena de San Juan del Río todos tendrán que medirse

El diputado local afirmó que la dirigencia fijó la medición como regla para todos y reconoció el trabajo de quienes ya han manifestado interés.

Grupo de adultos y niños posa frente a la lona del Congreso de las Familias en Querétaro 2026
Querétaro

Capacitación y estrategias para las familias de la zona metropolitana

El Instituto Municipal de la Familia convocó a los municipios de la zona metropolitana a un encuentro con una asistencia estimada de mil 500 personas.