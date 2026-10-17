Ciudad de México, 17 de octubre de 2026.- El huracán Trudy, de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, originará lluvias intensas en Colima y Michoacán, de acuerdo con el Aviso Meteorológico 129-26 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), emitido a las 09:30 horas.
Las lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros (mm), se registrarán en el sur y la costa de Colima y Michoacán. Serán muy fuertes, de 50 a 75 mm, en la costa y el sur de Jalisco y en el sur de Nayarit, y fuertes, de 25 a 50 mm, en el suroeste de Guerrero.
En las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, el fenómeno ocasionará viento de 80 a 90 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 100 a 120 km/h, y oleaje de 5 a 7 metros (m) de altura. En la costa de Guerrero, el viento será de 30 a 40 km/h, con rachas de 50 a 70 km/h y olas de 2 a 3 m.
A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, Trudy se localizó aproximadamente a 270 kilómetros (km) al sur de Manzanillo, Colima, y a 425 km al oeste de Acapulco, Guerrero. Presenta vientos máximos sostenidos de 150 km/h, rachas de 185 km/h y un desplazamiento hacia el noroeste a 17 km/h.
Por ello, el SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América, estableció una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta Mita hasta San Blas, Nayarit. Se mantiene la zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Manzanillo, Colima, hasta Cabo Corrientes, Jalisco, y la zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Manzanillo hasta Punta San Telmo, Michoacán.
También permanece la zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Manzanillo, Colima, hasta Zihuatanejo, Guerrero, y desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta San Blas, Nayarit, incluidas las islas Marías.
Las precipitaciones podrían originar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en las zonas bajas de los estados mencionados. Por ello, Conagua exhortó a la población a permanecer atenta a los avisos del SMN y a seguir las recomendaciones de Protección Civil.
Para mantenerse informado, el organismo remitió a las páginas www.gob.mx/conagua y https://smn.conagua.gob.mx; a las cuentas de X @conagua_mx y @conagua_clima, y a las páginas de Facebook https://www.facebook.com/conaguamx y https://www.facebook.com/smnmexico.