Querétaro, 27 de noviembre de 2026.— Mientras la Fiscalía General del Estado investiga el hackeo a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el Gobierno de Querétaro dice que sus propias dependencias están protegidas.

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, afirmó que cuentan con sistemas de seguridad para prevenir ataques cibernéticos.

“En el caso de Querétaro, pues se está trabajando, se tienen blindados y estas investigaciones las tiene la Fiscalía General del Estado”, señaló el funcionario.

Sobre el ataque a la corporación municipal, Gudiño Torres dijo que le corresponde a la Fiscalía determinar en qué circunstancias ocurrió. Mientras tanto, según explicó, en las dependencias estatales se trabaja para garantizar la seguridad de los sistemas del Gobierno.

El secretario añadió que la administración estatal seguirá atenta a cualquier situación que pueda poner en riesgo la información de sus instituciones.

El objetivo, dijo, es que en las oficinas del Estado no se repita un caso como el de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.