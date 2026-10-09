Detienen en Querétaro; placas estaban en 9 vehículos más

La revisión comenzó por falta de cinturón y derivó en el cotejo de la documentación del automóvil en Plataforma México.

Policías municipales de Querétaro custodian a un hombre detenido por irregularidades relacionadas con placas vehiculares en Huertas la Joya.

El hombre fue puesto a disposición de la FGEQ después de que la SSPMQ reportó que las placas del vehículo habían sido utilizadas en nueve unidades más. Toda persona detenida se presume inocente mientras no exista sentencia condenatoria.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de octubre de 2026.- Un hombre fue detenido por oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) después de que una revisión a un automóvil permitió detectar que las placas de la unidad habían sido utilizadas en nueve vehículos más.

La intervención ocurrió en la colonia Huertas la Joya, durante recorridos de prevención y vigilancia. Los policías circulaban sobre avenida de La Luz cuando observaron un automóvil cuyo conductor no portaba el cinturón de seguridad.

Los elementos le marcaron el alto para informarle el motivo de la intervención y solicitaron la documentación correspondiente. Durante esa revisión detectaron varias inconsistencias relacionadas con los documentos y las placas vehiculares.

A partir de esas irregularidades, los policías procedieron a verificar la información del automóvil y de las placas para establecer si los datos coincidían con los registros disponibles.

El cotejo se realizó en Plataforma México. De acuerdo con la información proporcionada por la SSPMQ, la consulta reveló que las mismas placas habían sido utilizadas en nueve vehículos más.

Ante ese resultado, los oficiales solicitaron al conductor que justificara la situación y la procedencia de las placas. Al no poder acreditar las circunstancias detectadas durante la revisión, fue detenido por su probable participación en delitos contra la seguridad pública.

Lo que comenzó como una intervención por una infracción de tránsito derivó así en una revisión documental y posteriormente en la puesta a disposición del conductor ante la autoridad investigadora.

El hombre fue trasladado ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), instancia que deberá determinar su situación legal y establecer, mediante las diligencias correspondientes, las circunstancias relacionadas con las placas y su utilización en otras unidades.

La detención no implica una declaración de culpabilidad. La persona conserva su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.

seguridad sucesos criminalidad

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