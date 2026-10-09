Querétaro, 9 de octubre de 2026.- Un hombre fue detenido por oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) después de que una revisión a un automóvil permitió detectar que las placas de la unidad habían sido utilizadas en nueve vehículos más.
La intervención ocurrió en la colonia Huertas la Joya, durante recorridos de prevención y vigilancia. Los policías circulaban sobre avenida de La Luz cuando observaron un automóvil cuyo conductor no portaba el cinturón de seguridad.
Los elementos le marcaron el alto para informarle el motivo de la intervención y solicitaron la documentación correspondiente. Durante esa revisión detectaron varias inconsistencias relacionadas con los documentos y las placas vehiculares.
A partir de esas irregularidades, los policías procedieron a verificar la información del automóvil y de las placas para establecer si los datos coincidían con los registros disponibles.
El cotejo se realizó en Plataforma México. De acuerdo con la información proporcionada por la SSPMQ, la consulta reveló que las mismas placas habían sido utilizadas en nueve vehículos más.
Ante ese resultado, los oficiales solicitaron al conductor que justificara la situación y la procedencia de las placas. Al no poder acreditar las circunstancias detectadas durante la revisión, fue detenido por su probable participación en delitos contra la seguridad pública.
Lo que comenzó como una intervención por una infracción de tránsito derivó así en una revisión documental y posteriormente en la puesta a disposición del conductor ante la autoridad investigadora.
El hombre fue trasladado ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), instancia que deberá determinar su situación legal y establecer, mediante las diligencias correspondientes, las circunstancias relacionadas con las placas y su utilización en otras unidades.
La detención no implica una declaración de culpabilidad. La persona conserva su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.