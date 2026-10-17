Querétaro, 17 de octubre de 2026.- La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF (SEDIF), Car Herrera de Kuri, y el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, pusieron en marcha el 1.er Congreso Metropolitano de las Familias, que tiene como objetivo firmar un pacto y brindar a las familias herramientas para tomar decisiones asertivas y mejorar su comunicación.

Herrera de Kuri sostuvo que la construcción de una comunidad comienza en cada hogar, donde se forman los valores y se aprende a establecer lazos afectivos. De ahí, dijo, la importancia de organizar encuentros que permitan a las familias compartir sus experiencias y optimizar esos lazos.

Habló también de su propia infancia: “Tuve la fortuna de crecer con unos padres amorosos, con hermanos, en donde nos enseñaron los valores y lo importante de la vida, el ser humano”.

Reconoció que hoy las familias enfrentan retos como las redes sociales y el uso del celular, pero que “vale la pena construir familias, vale la pena trabajar y como papás formarnos”.

La presidenta del Patronato invitó a las y los asistentes a aprovechar un encuentro compuesto por talleres, conversatorios, obras de teatro y dinámicas de integración. Esas actividades se prepararon con conferencistas, quienes guiaron a las familias en dinámicas de reflexión para lograr vínculos más sólidos entre sus integrantes.

Sobre el estado, afirmó: “Querétaro es una de las mejores ciudades y uno de los estados donde mejor se puede vivir; hemos construido una sociedad fuerte, donde las y los queretanos transmiten valores, principios y respeto a los demás”.

Macías Olvera aseguró que el corazón de Querétaro son sus familias, por lo que es esencial ocuparse de ellas y comunicarse con ellas, fortalecer los valores y principios para formar buenos ciudadanos y hacer comunidad.

“Luchamos para que las familias sean felices, que las familias vivan en paz, que sus hijos puedan estar seguros, que puedan jugar en un parque, en una cancha, ir a la escuela y que el día de mañana puedan alcanzar sus sueños”, enfatizó el alcalde.

El presidente municipal de Huimilpan, Jairo Iván Morales Martínez, insistió en que, más allá de las responsabilidades como servidores públicos, está el amor por las familias, porque cuando termina el trabajo lo más importante es llegar a casa y tener a quien abrazar.

No hay municipios fuertes sin sus familias, señaló.

Asistieron el director general del SEDIF, Óscar Gómez Niembro; la presidenta del Sistema Municipal DIF (SMDIF) de Querétaro, Adriana Olvera de Macías; la presidenta del SMDIF de Huimilpan, Ana Karen de León Servín; la secretaria de Gobierno del municipio de Corregidora, Cristina Fernández de Ceballos; y la directora del Instituto Municipal de la Familia de Querétaro, Lucía Hernández Pinto, entre otras autoridades.