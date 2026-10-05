Querétaro, 5 de octubre de 2026.- La autopista México-Querétaro quedará prácticamente abierta en su totalidad el 15 de octubre, en el tramo de la Cuesta China, una vez concluidas las obras que se realizan en la zona, informó el delegado de la Secretaría de Gobernación en Querétaro, Samuel Mena.

Los trabajos de colocación de concreto hidráulico ya terminaron. Ahora se realizan labores relacionadas con las salidas de agua, explicó Mena.

Indicó que, para esa fecha, se espera que la constructora y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) entreguen la obra y puedan habilitarse los cuatro carriles. Podrían quedar pendientes algunos detalles menores, relacionados principalmente con señalamiento y otros aspectos que, precisó, no afectarían el flujo vehicular.

Sobre posibles obras nuevas en la autopista México-Querétaro, el delegado dijo desconocer los detalles. Señaló que existen trabajos algunos kilómetros antes de la caseta de Palmillas y que esa información deberá darla la autoridad federal correspondiente.

La representación federal mantiene reuniones periódicas con el gobernador Mauricio Kuri González para abordar acuerdos y pendientes, agregó.

Aclaró que los temas técnicos y el avance de obras, como el proyecto del tren México-Querétaro, los atienden directamente las instancias responsables; Gobernación interviene principalmente cuando hay asuntos de carácter social que requieren atención o gestión.