Ciudad de México, 3 de octubre de 2026.- Gerardo “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de feminicidio agravado y robo agravado, cometidos el 12 de septiembre de 2026 en la alcaldía Álvaro Obregón en perjuicio de dos mujeres de 79 y 66 años, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX).
De acuerdo con la investigación, ese día Gerardo “N” habría ingresado a un domicilio de Álvaro Obregón donde se encontraba la mujer de 79 años, quien trabajaba en el lugar. Según la imputación, la agredió físicamente hasta privarla de la vida y sustrajo después dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor de la propietaria del inmueble, una mujer de 66 años que no estaba presente.
El 13 de septiembre, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) pusieron a disposición de la Fiscalía CDMX a Gerardo “N”, a quien detuvieron en posesión de droga. Le aseguraron diversas piezas de joyería y 21,500 pesos en efectivo.
Al advertir que se trataba de la misma persona relacionada con la investigación por el feminicidio y el robo, la Fiscalía CDMX realizó diligencias de reconocimiento y analizó videograbaciones, indicios recabados en el lugar de los hechos y dictámenes periciales. Esos elementos permitieron establecer su probable participación y obtener una orden de aprehensión.
Agentes de la Policía de Investigación (PDI) cumplieron la orden el 28 de septiembre en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, donde Gerardo “N” ya se encontraba vinculado a proceso por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.
En la audiencia del 29 de septiembre, el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba recabados durante la investigación. Con base en ellos, Gerardo “N” quedó vinculado a proceso por feminicidio agravado y robo agravado.
La autoridad judicial impuso prisión preventiva como medida cautelar y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.