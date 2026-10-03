Vinculan a proceso a Gerardo “N” por feminicidio agravado y robo agravado

La Fiscalía CDMX lo relacionó con el feminicidio tras detenerlo con droga; la orden de aprehensión se cumplió en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur.

Ficha de la Fiscalía CDMX de Gerardo “N”, vinculado a proceso por feminicidio agravado y robo agravado en Álvaro Obregón

Gerardo “N” fue vinculado a proceso el 29 de septiembre por feminicidio agravado y robo agravado en perjuicio de dos mujeres de 79 y 66 años. Se presume inocente en tanto no se declare su responsabilidad mediante sentencia.

Foto: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 3 de octubre de 2026.- Gerardo “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de feminicidio agravado y robo agravado, cometidos el 12 de septiembre de 2026 en la alcaldía Álvaro Obregón en perjuicio de dos mujeres de 79 y 66 años, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX).

De acuerdo con la investigación, ese día Gerardo “N” habría ingresado a un domicilio de Álvaro Obregón donde se encontraba la mujer de 79 años, quien trabajaba en el lugar. Según la imputación, la agredió físicamente hasta privarla de la vida y sustrajo después dinero en efectivo, joyas y otros objetos de valor de la propietaria del inmueble, una mujer de 66 años que no estaba presente.

El 13 de septiembre, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) pusieron a disposición de la Fiscalía CDMX a Gerardo “N”, a quien detuvieron en posesión de droga. Le aseguraron diversas piezas de joyería y 21,500 pesos en efectivo.

Al advertir que se trataba de la misma persona relacionada con la investigación por el feminicidio y el robo, la Fiscalía CDMX realizó diligencias de reconocimiento y analizó videograbaciones, indicios recabados en el lugar de los hechos y dictámenes periciales. Esos elementos permitieron establecer su probable participación y obtener una orden de aprehensión.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) cumplieron la orden el 28 de septiembre en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, donde Gerardo “N” ya se encontraba vinculado a proceso por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

En la audiencia del 29 de septiembre, el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba recabados durante la investigación. Con base en ellos, Gerardo “N” quedó vinculado a proceso por feminicidio agravado y robo agravado.

La autoridad judicial impuso prisión preventiva como medida cautelar y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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