Jalisco, 14 de octubre de 2026.— El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) pondrá en marcha este jueves 15 de octubre un programa de rotación del suministro en 627 colonias del área metropolitana de Guadalajara. La medida, prevista hasta marzo de 2027, implica periodos programados de baja presión y posibles interrupciones del servicio, de acuerdo con la zona de abastecimiento.

Siete zonas y 42% de la cobertura

El esquema comprende siete sectores alimentados por la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle, equivalentes aproximadamente a 42% de la cobertura del SIAPA. La dependencia distribuyó calendarios diferenciados para cada sector. No todas las colonias metropolitanas están incluidas y los días de afectación dependen de la zona asignada.

Problemas de calidad del agua

La decisión se produce tras meses de reportes vecinales por agua turbia, sedimentos y malos olores. Las autoridades relacionaron el ajuste con la suspensión del abastecimiento proveniente del sistema de Las Pintas, señalado por problemas de calidad. El organismo busca reorganizar el volumen disponible mientras se realizan trabajos para mejorar el suministro.

Cómo funcionará el servicio

Las autoridades advierten que durante los días programados puede disminuir la presión y, en algunos puntos, interrumpirse el flujo. El SIAPA anunció apoyo con pipas gratuitas y depósitos de almacenamiento en zonas estratégicas. La población debe consultar el listado oficial por colonia para identificar los días que le corresponden, ya que no existe un calendario único para toda la metrópoli.

Impacto en hogares y negocios

Los ajustes obligarán a hogares, escuelas y comercios a planear el almacenamiento y uso del agua. Las denuncias previas por su calidad también han incrementado la preocupación de los residentes sobre su utilización en actividades domésticas. Cuando el agua presente color, olor o sedimentos anormales, conviene solicitar orientación al organismo operador antes de destinarla a consumo humano.

Vigencia del programa

El calendario inicia el jueves 15 de octubre y está proyectado hasta finales de marzo de 2027, sujeto a las condiciones del sistema. La autoridad deberá informar cualquier cambio en los horarios, zonas y mecanismos de apoyo.