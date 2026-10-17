Querétaro, 17 de octubre de 2026.- Seis cateos simultáneos ejecutados en Querétaro, Corregidora, Jalpan de Serra y Pinal de Amoles dejaron cuatro personas detenidas y el aseguramiento de un arma de fuego, sustancias con características de narcótico, numerario y diversos indicios, de acuerdo con el reporte de Sinergia por Querétaro.
Dos de las detenciones corresponden a órdenes de aprehensión por violencia familiar y violencia de género. Las otras dos ocurrieron durante cateos por delitos contra la salud en la zona serrana.
En Jalpan de Serra, personal de la Fiscalía realizó un cateo en la colonia Solidaridad, derivado de una investigación por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Ahí fue detenida Idalia “N”, y en el inmueble se localizaron una bolsa con cristales traslúcidos y otra con vegetal verde y seco, ambas con características de narcótico, además de dos teléfonos celulares y otros indicios.
Otro cateo, relacionado con la misma investigación, se ejecutó en Ahuacatlán de Guadalupe, Pinal de Amoles. Francisco “N”, alias “Picoro”, fue detenido en flagrancia en el lugar, donde quedaron asegurados un arma de fuego corta, 14 bolsas con hierba verde y seca y 20 bolsas con sustancia cristalina, además de numerario, bolsas plásticas y otros objetos relacionados con la investigación. El inmueble también fue asegurado.
En Corregidora, durante una diligencia realizada como parte de una investigación por violencia familiar, fue localizado Fernando “N”, a quien elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) cumplimentaron una orden de aprehensión. En otra intervención, en El Pueblito, fue detenido Salvador “N”, quien contaba con un mandato judicial por violencia familiar y violencia de género.
En el municipio de Querétaro se realizaron otros dos cateos: uno en la colonia Libertad, por una investigación de violencia familiar, y otro en San Antonio de la Punta, por violencia de género.
Las acciones fueron encabezadas por personal ministerial y de la PID, con apoyo de la Policía Estatal, las policías municipales de Querétaro, Corregidora, Jalpan de Serra y Pinal de Amoles, y el Gabinete de Seguridad a través del Ejército Mexicano.
Los indicios asegurados serán analizados por Servicios Periciales de la Fiscalía. Las cuatro personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, que determinarán su situación jurídica.