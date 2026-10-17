Arma y narcótico asegurados en cateos en la sierra de Querétaro

Dos de los detenidos tenían orden de aprehensión por violencia familiar y de género; los otros dos fueron detenidos en cateos por delitos contra la salud

Gráfico de Sinergia por Querétaro con las cuatro personas detenidas en seis cateos, con los rostros difuminados

Cuatro personas fueron detenidas en seis cateos simultáneos de Sinergia por Querétaro y puestas a disposición de las autoridades competentes. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

Foto: Fiscalía General del Estado de Querétaro
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 17, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 17 de octubre de 2026.- Seis cateos simultáneos ejecutados en Querétaro, Corregidora, Jalpan de Serra y Pinal de Amoles dejaron cuatro personas detenidas y el aseguramiento de un arma de fuego, sustancias con características de narcótico, numerario y diversos indicios, de acuerdo con el reporte de Sinergia por Querétaro.

Dos de las detenciones corresponden a órdenes de aprehensión por violencia familiar y violencia de género. Las otras dos ocurrieron durante cateos por delitos contra la salud en la zona serrana.

En Jalpan de Serra, personal de la Fiscalía realizó un cateo en la colonia Solidaridad, derivado de una investigación por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Ahí fue detenida Idalia “N”, y en el inmueble se localizaron una bolsa con cristales traslúcidos y otra con vegetal verde y seco, ambas con características de narcótico, además de dos teléfonos celulares y otros indicios.

Otro cateo, relacionado con la misma investigación, se ejecutó en Ahuacatlán de Guadalupe, Pinal de Amoles. Francisco “N”, alias “Picoro”, fue detenido en flagrancia en el lugar, donde quedaron asegurados un arma de fuego corta, 14 bolsas con hierba verde y seca y 20 bolsas con sustancia cristalina, además de numerario, bolsas plásticas y otros objetos relacionados con la investigación. El inmueble también fue asegurado.

En Corregidora, durante una diligencia realizada como parte de una investigación por violencia familiar, fue localizado Fernando “N”, a quien elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) cumplimentaron una orden de aprehensión. En otra intervención, en El Pueblito, fue detenido Salvador “N”, quien contaba con un mandato judicial por violencia familiar y violencia de género.

En el municipio de Querétaro se realizaron otros dos cateos: uno en la colonia Libertad, por una investigación de violencia familiar, y otro en San Antonio de la Punta, por violencia de género.

Las acciones fueron encabezadas por personal ministerial y de la PID, con apoyo de la Policía Estatal, las policías municipales de Querétaro, Corregidora, Jalpan de Serra y Pinal de Amoles, y el Gabinete de Seguridad a través del Ejército Mexicano.

Los indicios asegurados serán analizados por Servicios Periciales de la Fiscalía. Las cuatro personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, que determinarán su situación jurídica.

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