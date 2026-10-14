Ciudad de México, 14 de octubre de 2026.— Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantienen movilizaciones para exigir mejores salarios, abastecimiento de medicamentos y contratación de personal. La inconformidad coincide con la consulta convocada para este miércoles por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), en la que sus afiliados decidirán si aceptan una propuesta de incremento salarial de 6.8%.

El desacuerdo por el incremento

El ajuste aprobado previamente por el congreso sindical se integra por 2.9% al salario tabular y 3.9% en prestaciones, según informó el IMSS. Grupos inconformes demandan un aumento de al menos 10% directo al salario base y cuestionan que la propuesta responda al encarecimiento de la vida y a las cargas de trabajo.

Reclamos por personal e insumos

Las protestas incluyen señalamientos de falta de medicamentos y materiales en unidades médicas, vacantes sin cubrir y necesidades de mantenimiento. Los manifestantes también solicitan cambios en la representación sindical y plantean recuperar el régimen anterior de jubilaciones y pensiones, así como revisar el sistema de Afores.

Consulta sindical este miércoles

La votación fue convocada para el 14 de octubre mediante sufragio personal, libre, directo y secreto, con acompañamiento de autoridades laborales federales. La dirigencia del SNTSS afirma que respetará el resultado; sectores disidentes han cuestionado los plazos de la convocatoria. Hasta el momento de este corte no se dispone de un resultado definitivo de la consulta.

Atención médica, según el IMSS

El Instituto sostuvo que sus hospitales y clínicas continúan en operación y que están garantizados los servicios de urgencias, hospitalización, terapia intensiva, partos y hemodiálisis. También llamó a mantener despejados los accesos de ambulancias y pacientes. La institución reconoció la existencia de una mesa de diálogo y señaló que las modificaciones al régimen de pensiones requieren cambios legales.

Movilidad en la capital

Las concentraciones de trabajadores se han registrado en las inmediaciones de las oficinas centrales del IMSS en Paseo de la Reforma y de la sede sindical en la colonia Condesa. La situación vial puede variar durante la jornada, por lo que se recomienda consultar los reportes de tránsito antes de trasladarse.