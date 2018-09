Ayuntamiento atento a la falta de docentes en San Juan del Río

San Juan del Río, 01 Septiembre 18.- Con la ausencia de docentes en varios planteles educativos del municipio, la regidora de la comisión de Educación, Judith Ortiz Monroy, aseguró que se sostiene comunicación permanente con las autoridades de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el estado de Querétaro (USEBEQ).

Y es que refirió que los padres de familia se encuentran preocupados por la falta de profesores, ya que representa un atraso en la formación académica de los pequeños.

Refirió que la USEBEQ tiene la ausencia y demora en la asignación de docentes, principalmente por las cuestiones administrativas que se tienen que ir subsanando, por lo que se prevé que en próximos días no haya ningún déficit.

“Estamos en comunicación con ellos, estamos enterado por algunos medios que faltan maestros en algunos planteles educativos, hemos manifestado nuestra inquietud porque se resuelva esta problemática, porque a dos semanas el día de hoy se sigue presentando”, afirmó.

La regidora expresó que los padres de familia tienen el derecho de manifestarse y exigir a las autoridades una respuesta inmediata, sin embargo considero que el cierre de planteles afecta a toda la matricula estudiantil del plantel.

Asimismo, refirió que el municipio siempre ha sostenido la comunicación con la autoridad educativa, a efecto de poder resolver cualquier problemática, por lo que solicitó la paciencia para que USEBEQ subsane el tema.

“Yo creo que el cierre de escuelas no es la mejor manera, ciertamente, tienen todo el derecho de manifestar su inquietud pero creo que no es la manera, porque buscan que sus hijos no pierdan clases y sin embargo están promoviendo que muchos más niños no tomen clases”, aseveró.