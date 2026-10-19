Francia prevé toques de queda parciales tras los disturbios

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, intentó presentar su dimisión, pero el presidente Macron le pidió analizar cómo mejorar la seguridad en las calles

Manifestantes con rostro cubierto tras una pancarta con la leyenda ACAB y una bandera francesa entre humo

Manifestantes se concentran tras una pancarta durante las protestas en Francia.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 19, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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París, Francia, 19 de octubre de 2026.- El primer ministro Lecornu pidió a los prefectos que “establezcan una serie de toques de queda”, que serán “parciales” y “localizados”, con el fin de proteger, en particular, los comercios, luego de que un gabinete de crisis que él encabezó evaluara los disturbios y saqueos ocurridos durante el fin de semana en todo Francia.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, intentó presentar su dimisión, según informó el Palacio del Elíseo, sede de la Presidencia. El presidente Emmanuel Macron le pidió que analice cómo mejorar la seguridad en las calles de Francia y que lleve ante la justicia a los responsables de la violencia del fin de semana.

Más de medio millón de manifestantes, en su mayoría pacíficos, protestaron contra el aumento del costo de vida y la disminución del acceso a servicios públicos de calidad, incluida una buena educación. Las protestas se tornaron violentas tras la aparición de grupos de activistas y vándalos vestidos de negro y con el rostro cubierto.

Se estima que 1,500 tiendas y negocios fueron saqueados y destruidos. La policía antidisturbios lanzó gases lacrimógenos y disparó cañones de agua contra la multitud, y en varios lugares los agentes fueron vistos golpeando a la gente con sus porras. El Ministerio del Interior informó que alrededor de 1,000 policías resultaron heridos, siete de ellos de gravedad.

Opositores políticos, algunos sindicatos y usuarios de foros de redes sociales acusaron a Nuñez de no haber estado preparado y de haber contado con una presencia policial insuficiente para enfrentar las múltiples protestas. La presidenta de la Cámara Baja del Parlamento francés, Yaël Braun-Pivet, declaró que quiere abrir una investigación para esclarecer lo sucedido.

En un discurso televisado a la nación, Macron hizo un llamamiento a la unidad nacional y buscó asegurar al público que los autores de la violencia serán castigados. El mensaje ha sido duramente criticado en los medios franceses por carecer de detalles concretos sobre cómo se exigirán responsabilidades a los vándalos, cómo se protegerán mejor las ciudades y pueblos ante las nuevas manifestaciones masivas anunciadas, cómo se compensará a las empresas destruidas y cuándo se abrirá el diálogo con los sindicatos de estudiantes y docentes sobre educación, tema con el que comenzaron estas protestas.

Autom\u00f3vil en llamas junto a una estatua entre columnas de humo negro durante los disturbios en Francia Un automóvil arde junto a una estatua durante los disturbios registrados en Francia.

La secretaria general del sindicato CGT, Sophie Binet, acusó a Macron de no abordar las preocupaciones de los estudiantes, la crisis del costo de la vida ni el deterioro de la calidad de los servicios públicos en Francia.

Macron y el primer ministro atribuyeron la violencia a grupos radicales de extrema izquierda y a delincuentes. El líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, alegó “incompetencia” del gobierno, mientras que Marine Le Pen, de la derecha nacionalista, publicó un video frente a la bandera francesa en el que culpó a la “administración macronista, que está agotada, extenuada y desorientada”.

Los sucesos conmocionaron y preocuparon a la población de toda Francia: las imágenes de ciudades gaseadas, saqueadores que actuaban con aparente impunidad y edificios públicos en llamas han inquietado a la nación. Edouard, profesor y padre de tres hijos, expresó su frustración ante el enfrentamiento entre políticos: “Mientras nosotros nos preocupamos por nuestra seguridad, ellos utilizan esta situación como arma política de cara a las elecciones presidenciales”.

El país se encuentra a seis meses de elegir al sucesor de Macron, visto por muchos como un presidente saliente, en una contienda en la que Le Pen y Mélenchon compiten por acaparar los titulares. El Parlamento está paralizado, profundamente dividido entre tres bloques rivales, y los inversores presionan a Francia para que controle su creciente deuda pública, aunque el gobierno teme que recortar servicios públicos o bienestar social saque a más personas enfurecidas a las calles.

Las autoridades esperan un respiro durante las próximas dos semanas, pues los estudiantes comienzan sus vacaciones de mitad de trimestre. Sin embargo, el 5 de noviembre diversos sindicatos y el heterogéneo movimiento de los chalecos amarillos, que organizó manifestaciones durante más de un año en 2018, durante el primer mandato de Macron, han anunciado protestas masivas.

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