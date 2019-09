Docentes y trabajadores se oponen a autonomía del IPN.

México, 12 Sep (Notimex).- Docentes y trabajadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se oponen a la realización del Congreso Nacional Politécnico, porque consideran que a través de éste las autoridades educativas pretenden imponer la autonomía a esta casa de estudios que, como lo señala su Ley Orgánica, es “la institución educativa del Estado”.

En conferencia de prensa, sostuvieron que la idea de autonomía es incompatible con la esencia misma del Politécnico, que surge en 1936 como “un brazo” del proyecto nacionalista de Estado y con la misión de ser motor del desarrollo nacional.

“El Instituto Politécnico Nacional es la institución educativa del Estado creada para consolidar, a través de la educación, la Independencia Económica, Científica, Tecnológica, Cultural y Política para alcanzar el progreso social de la nación, de acuerdo con los objetivos históricos de la Revolución Mexicana”, señala el Artículo 1 de su Ley Orgánica del IPN.

Al respecto, el profesor Mario Reynoso Arreola manifestó que “el Politécnico es la escuela del Estado. Si el Estado no lo quiere, que sea el pueblo quien decida si lo suelta o lo retiene”.

Los docentes y trabajadores que se identifican como “politécnicos por el proyecto cardenista” consideraron, además, que la autonomía vulneraría sus derechos laborales y la gratuidad educativa, pues ya no sería obligación de la Secretaría de Educación Pública subsidiar a esta institución.

El profesor Gabriel Moreno Garibay detalló que sus derechos y prestaciones laborales se verían afectados, porque perderían la categoría de servidores públicos y, en tanto, los normaría una nueva condición jurídica laboral.

Señaló que aunque Mario Alberto Rodríguez Casas, director general del IPN, ha declarado que no existe una agenda prestablecida en el Congreso Nacional Politécnico para la autonomía, mucho menos para la privatización, también ha dicho que la autonomía no es tema tabú en el instituto y que será la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico quien determinará incluir o no este tema.

Las voces que pugnan porque se otorgue autonomía al IPN destacaron entre sus bondades que la institución se democratizaría, en el sentido de que sería la propia comunidad quien elija al director general y también que los profesores tendrían libertad de cátedra.

Sin embargo, Moreno Garibay opinó que esto “es un engaño”, y aclaró que el principio de libertad de cátedra ya está consagrado en el Artículo 36 del Reglamento de las Condiciones Interiores del Personal Académico del IPN.

Denuncian irregularidades y opacidad en preparación del Congreso Politécnico

Los docentes y el personal de apoyo y asistencia a la educación del Politécnico denunciaron también que el proceso de preparación del Congreso Nacional Politécnico, que fue uno de los acuerdos firmados en 2014 entre el Gobierno Federal y la Asamblea General Politécnica (AGP), presenta muchas irregularidades y opacidad.

Mario Reynoso Arreola aseveró que la elección de los miembros de la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico no tuvo ni 50 por ciento de participación de la comunidad y se excluyó a la AGP.

Además, informó que la autoridad politécnica ha hecho alianza con algunos sectores del IPN, con quienes se reuniría a espaldas de la comunidad para manipular las reuniones de la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico.

Mientras la profesora politécnica María Peláez Gálvez comentó que en junio pasado, tras las irregularidades detectadas, interpusieron un amparo ante un juez de la Ciudad de México en contra de la convocatoria que da inicio al proceso de dicho congreso, y están a la espera de la resolución.

En tanto, dijo que han protestado en las reuniones de la Comisión Organizadora colocando mantas en diferentes planteles del IPN y la próxima semana se reunirán con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, para exponerle su inconformidad y sus demandas.