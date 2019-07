Inicia Operación Salvavidas en principales destinos turísticos del país

México, 6 Jul (Notimex).- Más de cuatro mil elementos salvaguardan la integridad de los vacacionistas en los principales destinos turísticos del país como parte de la Operación Salvavidas, Verano 2019, que la Secretaría de Marina- Armada de México (Semar) puso en marcha hoy.

La Semar realiza estas actividades en funciones de Guardia Costera hasta el próximo 25 de agosto, en las playas de mayor afluencia de ambos litorales del país y centros turísticos del territorio nacional, donde se ejerce jurisdicción por parte de la institución, en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno y de Protección Civil.

Para la implementación de este programa se cuenta con el apoyo de las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de los diferentes mandos navales, que están dotadas con embarcaciones rápidas y personal altamente capacitado para el despliegue de las actividades de rescate de personas en peligro de ahogamiento.

Este año participan a nivel nacional cuatro mil 357 elementos navales, entre almirantes, capitanes, oficiales, clases y marinería, además más de 200 unidades de superficie, 16 aéreas y casi 300 terrestres efectuarán funciones de salvavidas, apoyo médico y vigilancia marítima, aérea y terrestre.

Asimsmo, se cuenta con puestos de socorro y rescate, donde elementos de sanidad naval y salvavidas brindan primeros auxilios en caso de ser necesario.

La Semar recomendó a los vacacionistas no introducirse al mar después de haber ingerido alimentos, bebidas alcohólicas o una combinación de ambas; procurar nadar cerca de donde se encuentre un elemento salvavidas, no descuidar a los niños en playa y utilizar bloqueador solar si va a permanecer expuesto al Sol por tiempo prolongado.

Tomar agua constantemente para hidratarse, respetar las indicaciones de los salvavidas, no nadar en áreas donde haya tráfico marítimo (lanchas o motos acuáticas); en caso de contratar atracciones acuáticas, exigir chaleco salvavidas, revisar que el equipo sea el adecuado para cada actividad y que se ajuste a su medida.

En caso de viajar en embarcaciones menores como lanchas, observar que no sea sobrecargada, no obstaculizar los accesos a las playas y dejar acceso libre a patrullas y ambulancias, además de no tirar basura en las playas.

También aconsejó observar y respetar las indicaciones emitidas por la Capitanía de Puerto, respecto al comportamiento del mar en sus niveles de marea, señalados con banderas de color verde, las cuales indican que las condiciones para bañarse, nadar o bucear son buenas; amarillo significa precaución por corrientes marinas, y rojo, que los bañistas no deben ingresar al mar.