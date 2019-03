Piden turistas de la Riviera Maya atender problemas ambientales

Solidaridad, 10 Mar (Notimex).- Turistas de la Riviera Maya pidieron recuperar la limpieza de las playas y la seguridad en esta zona para seguir visitándola, ya que la presencia de sargazo y los actos violentos como balaceras limitan su estancia en el lugar.

Los turistas prefieren estar al interior de los hoteles y evitan ir a la playa porque es molesto pisar el sargazo o sentir que constantemente los golpea mientras nadan, si llevan niños hay temor a que puedan enredarse entre estas algas o que puedan tener una reacción en la piel.

Realmente sólo nos asomamos a la playa, nos da un poco de temor llevar a mis hijos a la arena porque están las algas a la orilla y se pueden lastimar al pisarlas, compartió la turista Gabriela Martínez.

“No es un asunto por el que vaya a dejar de venir, no me da miedo, a lo mejor me molesto entrar con mis sandalias, en general todo bien, pero sería mejor que no hubiera sargazo”, expresó por su parte Itzel Cruz.