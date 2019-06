México, abierto a ser país de asilo a migrantes, no de tránsito: Segob

México, 20 Jun (Notimex).- La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, ratificó el compromiso de México como un país hospitalario, de refugio y asilo a los migrantes, y negó que su objetivo sea ser una nación sólo de tránsito.

“Nuestra finalidad es acogerlos aquí, como un país hospitalario, no como un país de tránsito, porque eso no puede ser”, aseguró la responsable de la política interna, quien aclaró que no se puede decir que los migrantes están de manera ilegal en México “porque sería recriminalizarlos”, sino que se les considera en situación “irregular o regular”.

En la conmemoración del Día Mundial de los Refugiados, que se celebra el 20 de junio, la secretaria de Gobernación dejó en claro que el gobierno de la República mantendrá la reconocida tradición de asilo “como en diversas etapas de su historia”.