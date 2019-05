No le debemos “ni un quinto” al Fondo Monetario Internacional: Urzúa

México, 27 May (Notimex).- México no le debe “ni un quinto” al Fondo Monetario Internacional (FMI); por el contrario, ese organismo considera a la nación uno de los países más solventes del mundo, aseguró el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macías.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y en respuesta a una pregunta sobre la visita de la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, dijo que ella viene porque “nuestro país le gusta mucho” y participará en un evento de mujeres para fomentar la participación pública de ellas.

Al respecto, el presidente López Obrador aseguró que la funcionaria del FMI es “muy bienvenida”, y “afortunadamente no requerimos el apoyo de ese organismo”, si bien dijo que “de esta agua no he de beber, pero afortunadamente no necesitamos ayuda financiera, van bien las cosas”.