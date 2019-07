Estudio de impacto ambiental de Santa Lucía estaría listo próxima semana

Tamuin, SLP., 20 Jul (Notimex).- El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que la próxima semana estén listos los estudios de impacto ambiental del aeropuerto de Santa Lucía, que representa un proyecto estratégico para su administración.

En el marco de la firma del convenio para impulsar el desarrollo de la Huasreca Potosina, que implica la ampliación del Aeropuerto Nacional de Tamuín con una inversión de aproximadamente mil millones de pesos, el mandatario federal reconoció que se trata de trámites que son muy tardados.

“Lleva mucho tiempo hacer los trámites, no sólo al ciudadano, no sólo al empresario, al interior del mismo gobierno, hasta ahora, por ejemplo no nos entregan el estudio de impacto ambiental de Santa Lucía, y es un proyecto estratégico y todavía la Secretaría de Medio Ambiente no lo entrega, espero que ya la semana próxima lo termine”, indicó.