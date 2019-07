Diputados ratifican a Arturo Herrera como nuevo secretario de Hacienda

México, 18 Jul (Notimex).- Arturo Herrera Gutiérrez fue ratificado este jueves con 341 votos en favor, 74 en contra y dos abstenciones del Pleno de la Cámara de Diputados, como nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El funcionario federal, quien rindió protesta al cargo en el Salón de Sesiones, sustituye a Carlos Urzúa Marcías, quien renunció el martes de la semana pasada bajo el argumento de discrepancias en materia económica y que le impusieron funcionarios que tenían conflictos de interés y no estaban capacitados para las tareas que deben desempeñar.

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, fue el encargado de tomar protesta al nuevo titular de Hacienda.

El dictamen para la ratificación, aprobado hace dos días por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, fue respaldado por los legisladores de Morena; mientras que la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) anunció su voto en contra a través de su dirigente nacional, Marko Cortés.

En el debate las fracciones de los partidos del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano y Verde Ecologista de México (PVEM) anunciaron su voto en favor, en tanto que Carol Antonio Altamirano, por Morena, dijo que es momento para redefinir los términos de la relación que tendrá el órgano legislativo con la agenda de las finanzas públicas del país.

“Debe ser responsabilidad de las fuerzas políticas representadas en esta Cámara hacerlo de manera realista, con datos duros y no pretender magnificar cualquier adversidad por mero cálculo político electoral”, puntualizó.

En tanto, el panista Carlos Valenzuela González anunció que votarían en contra, “pero no estamos votando contra la persona, estamos votando contra un modelo económico fallido, contra las ocurrencias, los caprichos, como Dos Bocas, Santa Lucía y el Tren Maya”.

Insistió en que “aquí no cabe el beneficio de la duda, pues el país necesita certezas y no más dudas”, y pidió a Arturo Herrera, quien estuvo presente en el debate, “que le quede claro, no votamos en contra de usted, estamos votando en contra de su jefe, Andrés Manuel López Obrador”.

El perredista Antonio Ortega Martínez cuestionó que a siete meses de gobierno del presidente López Obrador se mantenga una irracional política de austeridad que, en su opinión, ha causado un deplorable desempeño económico del país.

Por Movimiento Ciudadano, el diputado Higinio del Toro aseguró a Arturo Herrera que en ese partido encontrará un aliado, e hizo patente que “estaremos siempre contra la corrupción”; mientras que Oscar González Yáñez del PT sostuvo que el extitular de Hacienda, Carlos Urzúa, “estaba equivocado al querer imponer políticas neoliberales”.

En tanto Pedro Pablo Treviño, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que la fracción de su partido no sería obstáculo para la ratificación del nombramiento y reconoció la capacidad de Arturo Herrera para conducir las finanzas públicas.

Dijo que la estabilidad macroeconómica y el bienestar de la población dependen en gran medida de sus decisiones y “vemos en usted una persona capaz, pero nos preocupa que al final el presidente siga haciendo caso omiso a las voces de prudencia económica en perjuicio de la nación”.

Tras la primera ronda de intervenciones a favor y en contra, y una votación económica, el presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, declaró el tema como suficientemente discutido e instruyó la apertura del sistema de votación para concretar la ratificación de Arturo Herrera como secretario de Hacienda.