Senadores de Morena destacan trabajo en apoyo a transformación del país

Toluca, 18 Jul (Notimex).- Higinio Martínez y Martha Guerrero, senadores de Morena por el Estado de México, destacaron el trabajo político y legislativo que se ha realizado en la Cámara alta para apoyar y fortalecer el cambio de régimen que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al rendir su primer informe legislativo en el Salón Rojo en esta capital mexiquense, Higinio Martínez Miranda dijo que la Cuarta Transformación no es parte ya de un discurso electoral, sino del anhelo y esperanza de la población.

Por ello, el Ejecutivo federal y el Poder Legislativo, así como entidades y municipios, que son responsables de cumplir con dicha esperanza de millones de mexicanos, deben cerrar filas y realizar su máximo esfuerzo para que sea satisfecha.

Señaló que la salud y la seguridad pública son los dos temas que deben ser atacados con mayor fuerza, tiempo y recursos económicos. “El Congreso mexicano ha trabajado en la parte legislativa. Toca ahora al Ejecutivo federal, a estados y municipios hacer su parte”, añadió.

El senador destacó que existe una agenda legislativa pendiente que abordarán a partir de septiembre, cuando arranque el próximo periodo ordinario del Congreso de la Unión.

En dicha agenda se incluyen iniciativas que tienen que ver con cambios que el Estado de México requiere, de las cuales algunas son de beneficio estatal y otras para el desarrollo metropolitano del Valle de México y unas más de alcance nacional.

En su mensaje destacó el tema de la austeridad que se ha impulsado en el Senado, lo que demuestra que se puede cumplir con la responsabilidad que les dio el mandato popular; es decir, hacer más con menos recursos económicos.

“Hemos demostrado que el trabajo con austeridad no es un obstáculo para desempeñarlo con ánimo, pasión y convicción. Por cierto, y lo digo con humildad, es lo mismo que he hecho cuando me ha tocado la responsabilidad de gobernar a los texcocanos.