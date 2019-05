Reportan siete incendios activos y dos liquidados en Oaxaca

Oaxaca, 21 May (Notimex).- La Comisión Estatal Forestal (Coesfo) informó que se tienen registrados en el territorio estatal siete incendios activos y dos liquidados. Los incendios activos se ubican en las localidades de La Ciénega, San Miguel Chimalapa y en El Portillo, en Santa María Chimalapa, ambos en la región del Istmo.

Además, en Piedra Ancha, en el municipio de San Pedro Teutila, Cuicatlán; San Miguel Reagui, en Santiago Camotlán, en la región de la Sierra Norte.

En la zona Mixe en las localidades de San Juan Otzolotepec, San Juan Cotzocón; San Antonio Tlaxcaltepec, en Asunción Cacalotepec y San Juan Mazatlán, perteneciente al municipio del mismo nombre.

Las brigadas de la Coesfo reportaron dos incendios liquidados en diferentes localidades de la entidad: El Faro, San Pedro Teutila, en la región de la Cañada y El Albarrán, Benito Juárez, San Miguel Chimalapa, en la región del Istmo.

A la fecha suman 271 incendios forestales registrados en lo que va de año, los cuales han sido atendidos por Coesfo y por la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

La Coesfo hizo un llamado a la comunidad en general para tomar las medidas necesarias preventivas y evitar los incendios forestales, tales como no arrojar colillas de cigarrillo encendidas en la carretera y menos en medio del bosque, no hacer fogatas en esta temporada y no tirar basura.

Señaló que en caso de presentarse un incendio forestal, se pueden reportar a los números de contacto, Campamento Central de Incendios Forestales Coesfo 5178055/ 5176696 o a la Comisión Estatal Forestal 01-800-841-34-36.