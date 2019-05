Buscan asilo en EUA 500 migrantes por aduana Sonora-Arizona

San Luis Río Colorado, Son., 11 May (Notimex).- Migrantes que buscan asilo en los Estados Unidos estiman que son unas 500 personas de Centroamérica y México, quienes se encuentran en la aduana internacional de esta frontera entre Sonora y Arizona, que persiguen ese beneficio.

Entrevistada en el Centro Histórico de esta frontera sonorense, la migrante de Honduras, Rosa Chantal, comentó que ellos mismos han hecho cuentas de la gente en espera, “para que no se nos vayan a meter otros a la fila”.

Expresó que son alrededor de 500 migrantes en espera de asilo humanitario en la Unión Americana, entre centroamericanos y mexicanos, de todas las edades.

Manifestó que en su caso, “tuvimos que salir de donde vivimos porque hay mucha violencia y las autoridades no hacen nada si les pides ayuda. Hasta más peligro agarras si denuncias a los pandilleros”.

También, dijo que “el hecho de haber salido de mi país es porque no hay trabajo, no puedes encontrar trabajo, pero si lo encuentras te pagan poco porque mucha gente anda buscando trabajo, y los patrones no pagan más”.

Por el momento, está quedándose en un domicilio local, donde trabaja de sirvienta doméstica, pero por horas acude a las inmediaciones de la garita internacional para no perder su turno en la fila, expuso.

Indicó que, al igual que muchos de sus compatriotas, viajó hasta la frontera norte de México con muchas esperanzas de lograr que la reciban en los Estados Unidos, pero si no lo logra, no sabrá qué hacer.

Expresó que muchas de las personas que están en espera en la aduana se preguntan cómo y hacia dónde van a irse, en caso de que les nieguen el asilo.

Por su parte, personal del Instituto Nacional de Migración (INM) resaltó que ha contabilizado más de 350 migrantes que solicitan asilo en la aduana local, pero mayores datos deben gestionarse ante las oficinas centrales en Ciudad de México.